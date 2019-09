Arbeiderpartiet blir ikke kvitt ham

Hedmark har vært, og er, Aps sterkeste fylke i Norge. Og i Hamar har Ap hatt flertall i lange perioder etter krigen.

Det var før Einar Busterud.

Vang-sokningen Einar Busterud (66) gikk inn i politikken for å kjempe mot at Vang ble slått sammen med Hamar. Han tapte kampen – men ble ordfører i Hamar.

Og nå kjemper han selv for kommunesammenslåing. Han vil ha mer plass.

– Hamar er en by i tre kommuner. Vi har litt urasjonelle grenser. Hamars største «bydel» ligger i nabokommunen Stange. Nye boligfelt lokker med gangavstand til Hamar, men de ligger ikke i Hamar, sier Busterud.

Sammen med Stange-ordfører Nils A. Røhne på Stangebrua. Einar Busterud vil ikke at kommunegrensa skal gå midt på brua, men det vil Stange. Foto: Caroline Jensen/Eline Håkonsen

Han mener Hamar, Stange, Ringsaker og Løten bør bli en sterk og konkurransedyktig region. Men nå er det naboene som sier nei til Busterud. De vil ikke.

– Det viser bare at vi alle endrer oss. Han ser nå at noen av Hamars utfordringer kunne bli løst med sammenslåing. Og Einar er opptatt av det som er bra for Hamar, sier ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, (Ap).

Busterud-effekten

Dette er en av tingene Einar Busterud ikke har fått til – enda.

Men ellers har han lykkes svært godt som ordfører i Hamar. Ingen andre byer på Hamars størrelse har vært styrt av en by- og bygdeliste i så mange perioder.

Busterud ble første gang valgt til ordfører i 1999, med støtte fra Høyre og SV. Da var han sjef i sitt eget reklamebyrå, og trodde han skulle fortsette med det.

Einar Busterud anno 1999, det året han ble valgt til ordfører i Hamar første gang. Litt mørkere og fyldigere i håret, som han selv sier, men energien og velgertekket ser ut til å være den samme. Foto: Magnusson, Geir / SCANPIX

– Det var veldig overraskende. Ingen trodde det var mulig. Men plutselig sto jeg der og måtte bytte jobb over natta, sier Busterud.

Siden den gangen har han og BBL vunnet hver gang han har stilt til valg. Han ble sittende i tre perioder, fram til 2011, før han fant ut at han ville gjøre noe annet.

Da falt By- og bygdelista som en stein.

Et smutthull for Ap

Det banet vei for Morten Aspeli som sto øverst på Arbeiderpartiets liste og han kunne ta over ordførerkontoret.

– Det ga oss en åpning ja, da Einar ikke stilte. Han var populær, sier Morten Aspeli.

Morten Aspeli (tidligere Ap) var ordfører i en periode, men da Busterud stilte opp igjen i 2015, måtte han gi tapt. Foto: Vibecke Wold Haagensen

Det varte bare i en periode. I 2015 stilte Busterud på topp for BBL igjen og Morten Aspeli og Arbeiderpartiet måtte gi tapt.

Det er Busterud-effekten, sier folk i Hamar.

– Det er veldig hyggelig å merke at jeg har folks tillit, man er avhengig av å ha folk i ryggen for å få til en sånn jobb, sier Einar Busterud.

I år ble han nok en gang gjenvalgt da BBL ble byens største parti med 34,2 prosent av stemmene. Denne gangen med gamleordfører fra AP, Morten Aspeli, på laget.

– Det var ikke lett å melde seg ut av Arbeiderpartiet. Men det var lett å melde seg inn i BBL, sier Aspeli.

– Drivende dyktig

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen er også leder i Innlandet Arbeiderparti. På spørsmål om Einar Busterud er irriterende for Arbeiderpartiet, bare ler hun.

Anita Ihle Steen (Ap) har stor respekt for konkurrenten i Hamar. Men hun vil ikke slå seg sammen med ham. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Nei, men han er drivende dyktig, han er nær folk og har gjort mye bra for Hamar. Han skal ha respekt for det, sier Anita Ihle Sten.

Samtidig mener hun at BBL og Ap er opptatt av mange av de samme tingene og egentlig kunne ha samarbeidet mer.

– Burde han vært Ap-politiker?

– Han kunne ha vært det, gliser Ihle Steen.

– Jeg har blitt spurt, og er i hvert fall mer enig med AP i Ringsaker enn i Hamar, smiler Busterud

Vel vitende om at han sitter godt i fire nye, som han sier blir han siste, år i ordførerstolen.