Y'en i logoen «Hygge» er formet som et glass.

Glasset kan assosieres med alkohol, mener Gjøvik kommune.

– Vi serverer dessert i den glasstypen, svarer styreleder i Hygge, Ismaeil Ibrahim Wali.

Det hjelper ikke.

Kommunen mener logoen er i strid med alkoholloven. Den må derfor byttes ut innen seks uker.

Hygge på Gjøvik og Lillehammer omsatte for cirka 36 millioner kroner i fjor, ifølge proff.no. Spisestedet på Hamar ble etablert i år. Hygge på Gjøvik og Lillehammer omsatte for cirka 36 millioner kroner i fjor, ifølge proff.no. Spisestedet på Hamar ble etablert i år.

OA meldte om saken først.

– Mister tillit til kommunen

Hygge er en restaurant og bar-kjede med spisesteder i Gjøvik, Hamar og Lillehammer.

Styreleder Wali trodde de hadde sitt på det tørre.

I fjor høst, da navnet Hygge skulle tas i bruk, sendte han en skiltsøknad til kommunen. Søknaden ble godkjent.

Fem måneder senere fikk de kontrabeskjed fra kommunen.

Ismaeli Wali med et glass som ligner glasset i logoen. Han viser til at det ikke nødvendigvis er snakk om alkohol. Det finnes alkoholfri coctail, og Hygge bruker denne glasstypen til å servere is i, sier han. Ismaeli Wali med et glass som ligner glasset i logoen. Han viser til at det ikke nødvendigvis er snakk om alkohol. Det finnes alkoholfri coctail, og Hygge bruker denne glasstypen til å servere is i, sier han.

– Grunnen til at vi sendte søknad til kommunen, var for å få den godkjent. Men så kom problemene. Da mister man tilliten til kommunen, sier Wali.

Han mener kommunen burde gitt beskjed om dette i forbindelse med søknaden om skilting.

Han viser også til at Gjøvik kommune sponser akevittfestivalen. Festivalen har et akevittglass som logo.

Andre regler for festivaler

Assisterende kommunedirektør Marit Lium Dahlborg sier at det er andre regler som gjelder for festivaler.

Hun påpeker at søknaden som Hygge sendte inn, var en ren byggesøknad som handlet om skiltets størrelse og plassering på fasaden.

– Vi kan veilede og gi råd hvis vi blir spurt om det, men i dette tilfellet er det en ren byggesaksøknad som er levert og som ikke har hatt noe med selveste skjenkesøknaden å gjøre, sier Marit Lium Dahlborg. – Vi kan veilede og gi råd hvis vi blir spurt om det, men i dette tilfellet er det en ren byggesaksøknad som er levert og som ikke har hatt noe med selveste skjenkesøknaden å gjøre, sier Marit Lium Dahlborg.

– Kunne ikke byggesaksavdelingen samtidig vurdert om innholdet i skiltet var i strid med alkoholloven?

– Det kan vi ikke forlange. Den som skjenker er ansvarlig for å sette seg inn i hvilke retningslinjer som gjelder for markedsføring og reklame.

Kostnad: 2 millioner kroner

Tre spisesteder.

80 ansatte som trenger arbeidstøy med ny logo.

Alt fra skilting til bæreposer og menyer må byttes ut.

Wali venter på å få vite hva det vil koste dem å endre logoen.

Han frykter at totalkostnaden kan ende på opp mot 2 millioner kroner.

🤨 Hva synes du? 👀 Er det så farlig, da? 🍸 Bra! Det er ikke lov med alkoholreklame i Norge! 👍🏼 Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over! 😤 Uh, alt man gidder å bry seg om 🤷🏾 Vis resultat

Nylig kom Gjøvik kommune og Hygge frem til en enighet.

Hygge må endre på logoen, men kan fase ut øvrig materiell fortløpende når det er på tide å bestille nytt.

– Komplisert regelverk

Wali er fortsatt fortvilt over de kommende ekstrautgiftene. Men han er glad for at de ikke må endre logoen på alt på én gang, for det hadde blitt for tøft økonomisk.

Han skulle imidlertid ønske at det offentlige kunne være mer samstemt, og forklare reglene på en enklere måte.

Ismaeli Wali sier at glasstypen som ligner Y'en i logoen blir brukt til dessert i restaurantene. Ismaeli Wali sier at glasstypen som ligner Y'en i logoen blir brukt til dessert i restaurantene.

Han viser til at kommunene i Hamar og Lillehammer ikke har reagert på logoen på samme måte som Gjøvik.

I Hamar kommune opplyser Ann Helen Lysgård at de har hatt en søknad i forbindelse med fasadeskilting tidligere. De har ikke tatt stilling til innholdet i logoen.

Ifølge Mats Ellingsen i Lillehammer kommune vurderer de skiltet sett opp mot alkoholloven. De har ikke kommet frem til en konklusjon enda.