– Vi følte kanskje det ble litt feil.

Det sier daglig leder og innehaver av Kafé Bohem i Kongsvinger, Mari Søbye Østlid.

Kafeen fikk i oktober besøk av kommunens skjenkekontrollører.

I kontrollen har et kunstnerisk maleri i kafeen blitt vurdert som ulovlig alkoholreklame.

Maleriet er av en eldre dame som sitter ved et bord og holder i et rødvinsglass.

Kongsvinger kommune mener at dette maleriet «strider mot reklameforbudet, og anmoder om at maleriet fjernes», skriver avisa Glåmdalen, som først omtalte saken.

Grunnen er fordi glasset i hånda kan assosieres til alkohol, skriver skjenkekontrolløren i sin rapport.

Kafé Bohem ligger i Øvrebyen i Kongsvinger. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Lar det henge

Kafeen har derimot ikke fjernet maleriet, men heller valgt å henge en post-it-lapp over vinglasset og skrevet «sensur» på den.

– Vi prøver oss litt, for å se om det fortsatt kan få henge, sier Søbye Østlid.

Den nye versjonen av maleriet ser slik ut. En post-it sensurerer glasset. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Østlid forklarer at bildet er malt av en lokal kunstner som har jobbet på kafeen i mange år.

Og damen på maleriet er til ære for en fast kafé-kunde de er skikkelig glad i.

– Det er et ikonisk bilde for oss, sier Søbye Østlid.

Ikke de første

Kafé Bohem er heller ikke de første i Kongsvinger til å bli bedt om å fjerne et maleri fordi det blir ansett som alkoholreklame.

Schøyen Grill & Bar i Kongsvinger måtte senest i april gjøre det samme.

Og skjenkekontrollen i Stavanger mente tidligere i år at det var alkoholreklame for en vinbar å bruke vinflasker som lysestaker.

Den gang ble saken ble tatt opp i Stortinget av stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp), med et spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap):

«Mener helseministeren at bruk av slike lysestaker bør straffes og vil hun eventuelt revurdere å fornye et uforståelig og meningsløst strengt regelverk?», spurte hun.

Da svarte Kjerkol blant annet:

«På generelt grunnlag vil jeg vise til at dersom formålet bak bruken ikke er å fremme salg av alkoholholdig drikk – vil det ikke være alkoholreklame.»

Senere kom det fra Statsforvalteren i Rogaland at lysestakene ikke kan rammes av alkoholreklameforbudet.

Les også Utestedet kan slippe straff: Mener dette ikke er alkoholreklame

Vinflaske som blomstervase = brudd

Det var ikke bare maleriet som kafeen i Kongsvinger fikk smekk på fingrene for.

I vinduskarmen brukte de ei vinflaske som blomstervase. Dette ble også omtalt som et brudd.

Selv om Søbye Østlid synes selve regelverket er greit, synes hun det er vanskelig å vite hvor grensa går.

– Det som er litt forvirrende er at det er så forskjell fra kommune til kommune, sier hun.

Enkelte ganger har de dratt til andre byer for å hente inspirasjon, og deretter kommet tilbake og fått kommentarer på ting de har gjort likt med Oslo, forklarer hun.

– Det handler jo ikke om at man prøver å «pushe grenser», det handler mer om at man ikke vet helt hvor grensene er, sier hun.

Mari Søbye Østlid, innehaver av kafeen, synes det er vanskelig å vite hvor grensa går. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Forvalter det regelverket som er gitt

Kongsvinger kommune har avtale med Securitas, som gjennomfører sertifiserte skjenkekontroller for kommunen.

På spørsmål til kommunen om de har forståelse for at man reagerer på at maleriet regnes som alkoholreklame, svarer de:

– Vi forvalter det regelverket som er gitt gjennom alkohollovgivinga, med tilhørende forskrifter. Der er det et reklameforbud, og det forbudet håndhever vi i tråd med både kontrollrapporten og den praksisen som forskriften foreskriver, sier HR- og organisasjonssjef i kommunen, Eivind Solberg.

Han sier begrunnelsen for å vurdere bildet som et brudd, er på bakgrunn av praksisen som er utviklet på området.

– I en lignende sak fra Stavanger tidligere i år, hvor en vinbar-eier fikk brudd på det samme for bruk av vinflasker med stearinlys oppi, så mente Statsforvalteren i Rogaland at lysestakene ikke rammes av alkoholreklameforbudet. Burde ikke det samme gjelde her?

– Vi har mottatt en skjenkekontrollrapport, hvor det er påvist et brudd på reklameforbudet, og det er det vi har tatt stilling til, sier han.

Egil Vold er avdelingssjef i Securitas Innlandet og sier til NRK at de kontrollerer ut fra alkohollovens bestemmelser. Utover det kommenterer de ikke enkeltsaker.

– Vi har ingen kommentarer, utover det som er fremlagt for kommunen i rapport, sier Vold til NRK.