– Biler på kryss og tvers

Det har kommet til dels veldig store mengder med snø på Østlandet i natt, og mange steder er det ordentlig glatt.

Det fikk bilister i Lillehammer merke i dag tidlig. På vei ned den bratte Saksumsdalsvegen mistet flere kontrollen på bilen sin og kaoset var i gang.

12 biler har krasjet på ett sted og litt lenger opp i veien står seks biler til i en klynge.

– Det er rett og slett ekstremt glatt her. Så enkelt er det, sier innsatslederen på stedet, Christian Svarstad fra politiet i Lillehammer.

KAOS: Innsatsleder i politiet, Christian Svarstad sier bilistene ble overrasket av det plutselig glatte partiet på veien. Foto: Elin Fossum / NRK

Veldig glatt

Heldigvis har ingen personer blitt skadet. Det er kun materielle skader på bilene.

– Den ble krasja inn ifra alle sider. Den er skada helt rundt. Jeg var veldig skremt fra jeg begynte å kjøre nedover. Jeg kjente det var glatt og jeg mistet kontroll på bilen, sier Ramune Jasiulyte.

Ramune Jasiulyte havna i autovernet etter å ha sklidd rundt nedover veien. Hun løp unna da hun så de andre bilene som var på vei mot henne.

SKADER PÅ BIL: Flere av bilene er skadet. Bilen til Ramune Jasiulyte ble krasjet inn ifra flere kanter. Foto: Elin Fossum / NRK

De som havnet i kaoset var ikke forberedt på hvor glatt det var. Det hjalp overhodet ikke å bremse. Det gikk rett frem uansett hva de gjorde.

Nils Veie kom kjørende og så tre biler som hadde kjørt inn i autovernet.

– Det var ikke snakk om å stoppe, så jeg fikk kjørt inn i snøkanten. Så er det fem biler som har kommet etter og kjørt inn i meg, sier Veie.

Vegen stengt

KRASJ: Ingen personer ble skadd i ulykka, men det ble til dels store materielle skader på bilene som var involvert. Foto: Elin Fossum / NRK

Fem eller seks av bilene er ikke kjørbare og bergingsbiler er på vei. Bilene står filtret i hverandre rett ovenfor forsamlingshuset Heimtun, i en skarp sving der.

– De sier de ble veldig overrasket over føret. Dette er lokale folk som er vant til å kjøre her og bare litt lenger opp i vegen her er det greie vinterforhold, sier Svarstad.

SKADER: Flere av bilene er skadde, men det skal ikke være alvorlig personskade. Foto: Elin Fossum / NRK

Saksumsdalsvegen vil bli stengt en lengre periode mens bilene blir berget og vegen blir brøytet og strødd.

Da Viking skulle dra en bil ut av grøfta, var det så glatt at også de sklei og krasja inn i biler.

Trøbbel flere steder

Flere steder i landet har vinterføret bydd på utfordringer.

Flere busser i Kristiansand ble nektet å kjøre videre på grunn av glatte veier. Blant annet på Hellemyr. Bussene fikk ikke kjøre videre før det var strødd, har passasjerer fått opplyst. Dette fører til en del forsinkelser i busstrafikken.

Også i Brumunddal er det skjedd ei ulykke. To biler kolliderte i Nerkvernvegen og to er sendt til legesjekk.