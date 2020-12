Vegvesenet advarer: Trær i veien over hele Østlandet

Snøværet skaper trøbbel på veiene over hele Østlandet. Ifølge Vegtrafikksentralen øst er det ryddet over 100 trær til nå, og det forventes at det faller ned flere utover dagen.

– Det er ikke lønnsomt å følge med noe annet enn veien. Trær komme på brått på. Det er ikke forvarsla, dessverre, sier trafikkoperatør Anne Hårstad i Vegtrafikksentralen øst.

Fylkesvei 1602 ved Minnesund over mot Hurdal i Viken kommune midlertidig stengt på grunn av rydding av trær.

– Vi måtte avvente rydningsarbeidet til det ble dagslys. Vi setter i gang arbeidet kl. 10 i dag, sier Hårstad.

I tillegg foregår det opprydningsarbeid på en rekke andre veier i dag. Blant annet på fylkesvei 120 mellom Skedsmo og Gjerdrum.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Årsaken er den tunge snøen som gjør at trærne knekker.

Men til tross for snøkaoset og trær i veibanen, har folk flest vært flinke til å kjøre forsiktig, forteller Hårstad.

– Vi har ikke fått inn mange meldinger om ulykker, så all ære til bilistene for det, sier hun.

Mange tusen strømløse

Over 3000 husstander på Østlandet har også måttet klare seg uten strøm de siste par dagene på grunn av mye tung snø og knekte trær. Flesteparten av dem som er rammet, er bosatt i Hurdal, men også Oslo, Romerike, Asker og Bærum opplever strømbrudd.

I skrivende stund er over 700 husstander i Hurdal fortsatt rammet, mens flesteparten i Oslo, Romerike, Asker og Bærum har fått strømmen tilbake.

Elvia ber folk være oppmerksomme på strømførende ledninger som kan ligge på bakken.

– At folk kommer over en aktiv ledning som har falt ned, er ikke usannsynlig, sier Morten Schau i Elvia.

Hanne gikk på tur i Nordmarka da hun plutselig så et tre svaie over løypa. Du trenger javascript for å se video. Hanne gikk på tur i Nordmarka da hun plutselig så et tre svaie over løypa.

– Helt vilt

Også i Nordmarka i Oslo har trær falt som fyrstikker.

– Det var helt vilt, sier Hanne Eilhardt Pedersen, som ble vitne til to trær som gikk i bakken i løpet av kort tid, da hun var på skitur i Nordmarka tredje juledag.

Under skituren hørte hun tung snø falle på bakken. Hun kikket opp, og over henne sto et stort grantre og vaiet mer og mer fremover.

Hun fisket frem mobilen fra lomma i tilfelle det skjedde noe mer, rygget rolig bakover, og sekunder etter braste treet i bakken.

– Det gikk veldig fort fra det bikka over til det smalt ned i bakken, forteller hun om hendelsen hun beskriver som et spektakulært skue.

Pedersen fortsatte å gå, og så flere steder at det lå trær over skiløypene.

Og like etter skjedde det igjen.

– Det var ganske spesielt at man på så kort tid får se to trær gå i bakken.

Vurderte å snu

Nå begynte Pedersen egentlig å føle at det hele var litt nifst, og hun vurderte å snu.

Hanne Eilhardt Pedersen synes Oslomarka var så vakker, at to trær som knakk ikke var nok til å få henne til snu. Foto: Privat

Men selv om Pedersen synes det var litt skummelt da to trær knakk, synes hun marka var så vakker at hun valgte å gå videre. Det var tross alt første skituren i år.

Resten av turen var hun på alerten, og sa til flere hun møtte at de måtte «se opp».

– De fleste ser jo ikke opp når de går, der ser kun på løypa foran seg.