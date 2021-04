Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

140 konfirmanter deltok 10. og 11. april på en samling i Campus Arena på Gjøvik. Arrangementet var en del av konfirmasjonsundervisningen til Human-Etisk Forbund.

I ettertid har flere reagert på gjennomføringen.

Ifølge Oppland Arbeiderblad skal en jente som var på samlingen ha reagert på manglende smittevern. Hun forteller at ungdommene satt tett sammen, og at de ikke hadde faste plasser.

Nå har politiet opprettet en undersøkelsessak for å se om smittevernreglene ble overholdt.

Et definisjonsspørsmål

Kommuneoverlegen i Gjøvik er kritisk til at ungdommer fra fem forskjellige kommuner var samlet over flere dager.

– Vi ønsker å unngå store samlinger med folk fra forskjellige kommuner. Det vi frykter er at en person bringer med seg smitte til mange andre, sier kommuneoverlege Siri Fuglem Berg.

Lokalet som ble leid ut, Campus Arena, eies av Gjøvik kommune. De står også for utleien.

Da arrangørene planla samlingen sendte de inn en forespørsel til kommunen.

FLERE SMITTETILFELLER: Det er per i dag seks smittede i Gjøvik. Rundt 70 personer er i karantene. – Vi har ennå ingen smittetilfeller som kan knyttes til samlingen, sier kommuneoverlege i Gjøvik, Siri Fuglem Berg. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Svaret fra kommunen var at konfirmantundervisningen så ut til å grense opp mot definisjonen for arrangement, og at de derfor ikke anbefalte arrangørene å holde denne samlingen.

– Vi anbefalte også at de vurderte muligheten for en digital gjennomføring, og at de heller ikke burde samle deltakere fra forskjellige kommuner, sier Fuglem.

– Uansett hvordan man definerer det så høres det jo ikke lurt ut å samle så mange mennesker på samme sted, sier Fuglem.

Human-Etisk Forbund: – Smittevernregler ble ivaretatt

Samlingen foregikk over to dager, fra lørdag 10. april til søndag 11. april. Human-Etisk Forbund sier de har fulgt de gjeldende smittevernreglene.

Det er lov med maks ti personer på private sammenkomster innendørs når de ikke har tildelte sitteplasser. På idretts- og kulturarrangement kan inntil 50 personer under 20 år fra samme kommune samles.

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst. Det er lov med 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Les mer om hvilke regler som gjelder her.

– Dette ble ivaretatt gjennom inndeling av grupper etter kommune/skole, håndsprit lett tilgjengelig, hyppig spriting og rengjøring av overflater, og oppfordringer om at de som var syke holdt seg hjemme, sier organisasjonsrådgiver Øyvind Bischoff Mangerud.

Han sier til NRK at Human-Etisk Forbund i ettertid ser at det var feil å samle ungdommene.

– Vi står ved at vi har fulgt gjeldende retningslinjer, men uavhengig av om dette var lov, så var det ikke lurt.

ULIKT REGELVERK: Det er forskjellige regler for hvor mange man kan være på et arrangement og hvor mange man kan være på en konfirmasjonsundervisning. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kommunen tar selvkritikk

Gjøvik kommune har i ettertid diskutert saken i kriseledelsen, og har valgt å skjerpe inn egne rutiner, slik at kommunen som utleier gir gode nok beskjeder til arrangører.

– Vi krever av andre at de skal gjøre hva de kan for at arrangementer går etter smittevernreglene. Derfor har vi sett på hva vi selv kan gjøre for å hindre å havne i situasjoner der kommunens lokaler brukes til arrangementer som bryter med regelverket, sier Fuglem.

Hun forteller at kommunen kommer til å bli tydeligere på at arrangører skal holde seg oppdatert på lovverket, og at de følger det.