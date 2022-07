41 personer har omkommet i drukningsulykker hittil i år.

– Det er ikke bra, sier Øystein Øverbø fra ei sandstrand langs Mjøsa.

Selv liker han seg best på land, og ikke ute i vannet.

Men når det er sommer og varme temperaturer i store deler av landet, kan bading virke forlokkende likevel.

Det gjør Redningsselskapet bekymret.

For å anses som svømmedyktig må du kunne svømme minst 200 meter.

Én av tre personer kan ikke svømme lenger enn det, viser en fersk undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Frende forsikring.

– Det er ikke helt bra, man burde kunnet svømme lenger. Jeg får ikke til å svømme 200 meter selv, men det hadde vært fint å kunne, sier Øverbø.

BEST PÅ LAND: Øystein Øverbø innrømmer at han liker seg best på land, og ikke ute i vannet. Foto: Roar Berntsen / NRK

– Urovekkende

Tallene er urovekkende, mener rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven.

– Vi ser altfor mange drukningsulykker hvert eneste år, sier han.

I undersøkelsen svarer menn mer selvsikkert om egne svømmeferdigheter enn kvinner.

Kan du svømme lenger enn 200 meter? Ja, jeg er kjempegod til å svømme! Ja, men ikke så veldig mye mer Nei, det kan jeg nok ikke Vis resultat

Men statistikken viser noe helt annet. I fjor døde 75 personer i drukningsulykker i Norge. 87 prosent av dem var menn.

– Det kan se ut som om menn overvurderer egne svømmeferdigheter, sier Skjerven.

Nordmenn svakest

Svømmeferdighetene til barn og voksne viser seg også å være svakere i Norge enn i nabolandene våre.

– Vi er dårligst på å svømme i Norden. Både barn og voksne. Det er selvfølgelig dumt i et land med lang kystlinje og mange innsjøer og elver. Det er kjempeviktig at folk lærer seg å svømme. Det kan berge liv, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

LÆR DEG Å SVØMME: – Sommeren er dessverre den tiden på året der det skjer mest drukningsulykker. Det å ha gode svømmeferdigheter er viktig, mener Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Foto: Redningsselskapet

Tall fra Redningsselskapet viser at åtte personer har omkommet i drukningsulykker så langt i juli, og 41 mennesker totalt i år.

– Det er 41 for mange. Vi har ingen liv å miste. Vi er opptatt av å få på plass en nullvisjon for drukningsulykker, og at Stortinget og regjeringen går inn for dette. Vi ønsker en utarbeidet nasjonal tiltaksplan, slik at vi sammen kan få ned drukningstallene, sier Krangnes.

Hovedfunn fra undersøkelsen: Ekspandér faktaboks En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring viser at: 21 prosent ikke klarer å svømme mer enn 200 meter

13 prosent sier de kan svømme, men at de ikke klarer 200 meter

3 prosent sier at de ikke kan svømme Kilde: Frende Forsikring

– Ikke som på film

Krangnes fra redningsselskapet sier det er viktig å gjøre gode forberedelser for at badeopplevelsen skal bli så trygg som mulig.

Hun oppfordrer deg til å øve på å svømme, og å repetere badevettreglene.

De 9 badevettreglene Ekspandér faktaboks 1. Lær å svømme 2. Før du går uti, forsikre deg om at du kan komme opp igjen 3. Bad helst sammen med andre 4. Stup bare der det er dypt 5. Svøm langs land 6. Svøm ikke under brygge eller foran stupebrett 7. Dytt ikke andre ut i vannet og dukk aldri noen under vann 8. Hold deg på land hvis du føler deg kald eller uvel 9. Rop på hjelp bare hvis du er i fare – aldri ellers! Kilde: rs.no

– Vit hvordan du kjenner igjen en drukningsulykke. En drukning ser ikke ut som på film. Den skjer som regel stille, fordi den som drukner bruker all energi på å prøve å puste og holde seg flytende.

– Vår oppfordring til folket er å passe ekstra godt på dem man er sammen med. Spør heller en gang for mye enn en gang for lite – om du er i tvil, legger hun til.