Vogntog sto på kryss og tvers og sperret E16

Torsdag ettermiddag og kveld er det store problemer på fjellovergangene i Sør-Norge:

E134 over Haukelifjell er stengt.

Det er kolonnekjøring på rv. 7 over Hardangervidda.

Det er kolonnekjøring på fv. 50 mellom Aurland og Hol.

Det er kolonnekjøring på rv. 13 over Vikafjellet.

Det var kolonnekjøring mellom Røldal og Seljestad på E134, men den ble opphevet klokken 16.30.

– Har stått bom fast i en halvtime

I tillegg har det vært store trafikkproblemer som følge av glatte og snødekte veier både på E16 og E134.

En NRK-tipser fortalte i 16.30-tiden at flere vogntog hadde stoppet for å legge på kjetting og at mange personbiler sto i kø i bakken mot Kløvet på vei fra Odda på E134.

– Det har stått bom fast her i en halvtime, sa han.

LEGGER PÅ KJETTING: – Jeg ser på webkameraet vårt at det står en vogntogsjåfør og legger på kjetting ved Kløvet på E134 nå, sa Ove Amundsen ved Vegtrafikksentralen. Skjermdumpen tatt klokken 16.30 torsdag viste at både politi og bergingsbil hadde rykket ut til E134. Foto: Statens vegvesens webkamera

– Komplett kaos på E16

På E16 i Vinjadalen, nord for Voss, var forholdene enda verre. Trafikken sto helt stille i 16.30-tiden.

– Der er det komplett kaos nå. Det er veldig glatt, og mange vogntog og personbiler som har stoppet. Kjøreforholdene er så vanskelige, og når ett vogntog måtte stoppe for å legge på kjetting, forplantet det seg, sa trafikkoperatør Ove Amundsen ved Vegtrafikksentralen klokken 16.30.

– Det virker som det er ett vogntog som har sklidd litt ut. Nå står det sikkert 15 vogntog her, sa Lajla Selland, som sto i kø på stedet i 17-tiden.

– Nå kommer det en politibil i motsatt retning her, så det virker som de prøver å få det løst opp her.

– Det står på kryss og tvers

Men det skulle ta lang tid før situasjonen løste seg. Klokken 18.20 var det fortsatt stengt på E16.

– Det er fortsatt store problemer der. Det er bilberger på stedet, og noen jobber med å legge på kjettinger, men det står på kryss og tvers, noe som også gir problemer for entreprenøren vår som skal brøyte, sa trafikkoperatør Morten Hansen.

Vegvesenets entreprenør skulle da imidlertid ikke være langt unna med mannskaper som skulle dirigere trafikken, slik at E16 kunne åpnes i ett felt.

Det skjedde først ved 19.30-tiden. Vegtrafikksentralen melder at E16 er åpnet med manuell dirigering.

TRAFIKKEN STÅR FAST: Fra Odda og opp mot Kløvet på E134 stoppet mange vogntog for å legge på kjetting grunnet de vanskelige kjøreforholdene, ifølge en NRK-tipser. Foto: 03030-tipser

– Ikke brøytemannskapene sin skyld

Trafikkoperatør Amundsen sier kjøreforholdene torsdag er vanskelige overalt hvor en kommer litt opp i høyden, der nedbøren legger seg. Det har både sluddet, snødd og haglet torsdag.

– Dette har ingen ting med dårlige brøytemannskaper å gjøre. Av og til er det rett og slett så ekstremt vanskelige kjøreforhold på grunn av vinterværet at en må tenke seg nøye om før man legger ut på veien. I dag er en slik dag. Folk må være veldig forsiktige, sa Amundsen torsdag ettermiddag.