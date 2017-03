Vil godtgjøre varslere økonomisk

Nicolai Skjold og Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm tar i en kronikk i Aftenposten til orde for å lage en egen varslingslov. Fougner, som nylig gikk ut mot Riksadvokaten i Schaefer-saken, mener sammen med Skjold at også en godtgjørelsesordning for varslere, samt et varslerombud, bør vurderes av ekspertutvalget som nå evaluerer varslingslovgivningen.