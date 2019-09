Veit årsaka til Turøy-ulykka

Havarikommisjonen konkluderte med at feil i girboksen var årsaka til at helikopteret styrta utanfor Turøy i 2016. Produsenten Airbus seier til avisa at dei har fått utført ein tilleggsanalyse, og hevdar no at dei no veit kva årsaka til feilen i girboksen var, men vil ikkje gå inn på dei tekniske detaljane.