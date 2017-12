Veiene renner over – politiet ber folk om å la bilen stå

Det varslede ekstremværet for Vestlandet har det siste døgnet skapte store problemer i trafikken. Flere fylkesveier i Hordaland og Sogn og Fjordane er stengt på grunn av oversvømmelse.

Stengte Bergensbanen på grunn av rasfare

Bergensbanen var en kort tid stengt mellom Bergen og Voss på grunn av rasfare. NSB opplyste at reisende måtte påregne forsinkelser.

Vest politidistrikt advarer nå personer som planlegger å ta i bruk bilen.

– Det er mye vann og dårlige kjøreforhold. Hvis du ikke absolutt må ut å kjøre i dag, la være. Dette gjelder spesielt strekningen Bergen-Voss på E16 og omkringliggende veier, skriver politiet på Twitter.

SKRED: Et jordskred har gått innerst i Sundsvik i Norheimsund. To hus er evakuert, melder politiet. Foto: 03030-tipser

Oversvømmelse på flere fylkesveier

Det er fremdeles ventet store mengder nedbør på Vestlandet det neste døgnet. De store nedbørsmengdene gir stor flom- og skredfare i store deler av regionen.

Torsdag mistet en kvinne livet i eit jordras på Osterøy. Kvinnen ble reddet ut av jordmassene, men livet sto ikke til å redde.

Torsdag gikk det to mindre jordskred i Norheimsund. Det første skredet gikk i Fjærabygda like etter klokken 11 før det gikk et jordskred i Sundsvik klokka 12.35. To hus er evakuert som følger av raset.

– Flere boliger er evakuerte i tilknytning til de to rasene. Vi har anbefalt familiene til ikke å bli værende i natt, seier operasjonsleiar Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt.

HELGEVÆRET: Kristen Gislefoss oppsummerer det kommende helgeværet. Du trenger javascript for å se video. HELGEVÆRET: Kristen Gislefoss oppsummerer det kommende helgeværet.

Varsler full storm på Vestlandet

De store nedbørsmengdene er i ferd med å avta, men det er varslet storm på Vestlandet torsdag ettermiddag. Vindkastene på Vestlandet kan bli like sterke som styrken på en orkan, advarer statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

– Folk i værutsatte områder bør sikre løse gjenstander temmelig raskt, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Også Statens vegvesen ber torsdag bilister ta særlig hensyn til uværet er overstått.

– Vi oppfordrer alle bilister til å ta hensyn til forholdene.

Disse veiene er stengt: