Sterk vind og glatte veier gjør at flere av de viktigste fjellovergangene i Sør-Norge er stengt tirsdag morgen.

Utover dagen varsles det sterkere vind, mer nedbør og økende temperaturer. Det kan gi nullføre og nokså ruskete forhold i fjellet.

– Alt dette kan medføre at det blir innført kolonnekjøring på flere strekninger og at flere fjelloverganger kan bli stengt. Det bør folk som har planer om å krysse fjellet merke seg, seier trafikkoperatør Ronny Sleire ved Vegtrafikksentralen på Vestlandet.

Glatte veier i lavlandet

I tillegg til dårlige kjøreforhold i høgfjellet, melder flere politidistrikt om trafikkuhell og utforkjøringer som følge av svært glatte veier nyttårsaften.

I Eikefjord i Sogn og Fjordane kolliderte to biler i 80-sonen ved Svarthumle i morgentimene. Politiet opplyser at det var glatt på stedet. Begge bilførerne ble sendt til sykehus med ambulanse.

Også i Steinkjer havnet en bil i grøften. Føreren av bilen ble ikke skadet, til tross for at det var svært glatt på stedet.

Øst politidistrikt rykket også ut tirsdag morgen, til en trafikkulykke ved påkjøringen til E6 ved Vinterbrosletta. Kjør forsiktig, var oppfordringen fra operasjonssentralen.

STENGT: Riksvei 7 over Hardangervidda åpner ikke nyttårsaften. Sterk vind og uvær skaper trøbbel for nyttårstrafikken. Foto: Statens vegvesen / Webkamera

Farevarsel i fjellet: – Veldig dårlig sikt

I fjellet i Sør-Norge er det sterk vind og snøbyger som regjerer. Redusert sikt, stedvis glatte veier og stiv kuling er blant nøkkelordene.

Utover dagen ventes det opphold og pent vær i fjellet, før det drar seg til inn mot nyttårskvelden.

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Norge.

– Det vil komme noe nedbør i kveld, og da som snø fra 300–600 meter. I fjellet kommer det i kombinasjon med sørvestlig liten kuling. Enkelte steder kan vinden komme opp i liten storm, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule.

Fra tirsdag kveld vil snøbyger og sterk vind gi lokalt vanskelige kjøreforhold i fjellet. Snøbygene avtar natt til onsdag, men det vil fremdeles være sterk vind gjennom dagen.

– Med så mye vind blir det fort veldig dårlig sikt. Bilister må ta høyde for at det kan være utfordrende å kjøre i fjellet i dag, advarer meteorologen.

I lavlandet kommer nedbøren som regn. Kun i indre strøk, der hvor skydekket skulle sprekke opp, vil det være fare for at det fryser på.

STENGT: Rv 7 Hardangervidda er stengt på grunn av dårlig vær. Foto: Statens Vegvesen

Gir opp å holde åpent

Riksveg 7 over Hardangervidda er nå helt stengt. Fjellovergangen var åpen for kolonnekjøring natt til tirsdag, men ble stengt på grunn av uvær. Vegtrafikksentralen har besluttet at en av de mest trafikkerte fjellovergangene mellom øst og vest ikke åpnes i dag.

– Vinden tar seg allerede opp, det blir verre og verre, sier trafikkoperatør Sleiro om forholdene.

På både E134 over Haukelifjell og Fv50 Hol-Aurland har det vært kolonnekjøring, men nå er begge strekningen åpne for fri ferdsel.

På riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er det åpent for fri ferdsel, men ifølge Vegtrafikksentralen kan det innføres kolonnekjøring på kort varsel. Tungtrafikken blir oppfordret til å ta på kjettinger.

Også over Strynefjellet kan det innføres kolonne på kort varsel.

Venter kraftig vind, regn og snø i nord

Det er også sendt ut gult farevarsel på grunn av kraftige vindkast i Trøndelag på onsdag. Det er ventet sørvest liten til full storm på kysten, og vindkast på 28–32 m/s innover land.

Sør i Nordland og nord i Trøndelag er det sendt ut oransje farevarsel for nedbør. På Helgeland og Saltfjellet er det ventet 150 til 200 millimeter i løpet av 48–60 timer. I Namdalen ventes 80 til 120 millimeter på 48 timer.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen er stengt på grunn av sterk vind og snøfokk. Prognosene sier at vinden øker utover dagen, og ifølge Vegtrafikksentralen er det ikke forventet at veien blir åpnet i dag.

Fylkesveg 705 mellom Stuggudal og Brekken i Trøndelag var tirsdag formiddagen stengt på grunn av uvær. Vegen ble stengt litt etter klokka sju tirsdag morgen, men åpnet igjen i 10.30-tiden. Det er vind og nedbør i området.

På E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms og over Sennalandet i Finnmark er det nå kraftige snøbyger og sterk vind. Dette fører til redusert sikt og vanskelige kjøreforhold, melder Vegtrafikksentralen. Veien kan bli stengt på kort varsel.

På Fv8072 mellom Mehamn og Gamvik er det klokken 12.10 innført kolonnekjøring.

KRAFTIGE BYGER: Over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er det kraftig uvær nyttårsaften. Bilister bes om å kjøre forsiktig. Foto: Statens vegvesen / Webkamera

Kan stenge skiheiser

På Geilo er det i formiddag ventet opp mot sterk kuling. Enn så lenge går alle skiheisene som normalt nyttårsaften, men situasjonen vurderes fortløpende, opplyser salgs- og bookingsjef Unni Forselv Moen i Ski Geilo.

– Foreløpig er alt åpent hos oss, men vi forventer tiltagende vind, og regner dermed med at noen heiser må stenge i perioder.

I går måtte noen heiser stenges da vinden tiltok utover dagen. Den samme utviklingen ventes i dag og i morgen. Da ventes det opp mot 21 sekundmeter vind, tilsvarende liten storm.

VESTLIA: Skiheisene i Vestlia på Geilo går som normalt nyttårsaften. Utover ettermiddagen og kvelden ventes sterkere vind. Foto: Ski Geilo

Her er det åpent (oppdatert kl. 13.05)

Fjelloverganger i Sør-Norge:

E134 Haukelifjell: Åpent

Rv7 Hardangervidda: Stengt pga. uvær. Åpner ikke i dag.

Fv50 Aurland – Hol: Åpent

Rv52 Hemsedal: Åpent. Kan innføres kolonnekjøring på kort varsel.

E16 Filefjell: Åpent

Rv13 Vikafjellet: Åpent

Fv53 Tyin – Årdal: Åpent. Sterk kuling. Kan bli stengt på kort varsel.

Rv15 Strynefjellet: Åpent. Kolonnekjøring kan innføres på kort varsel.

Fv27 Venabygdsfjellet: Stengt på grunn av uvær.

Rv9 Hovden – Haukeli: Åpent

Fjelloverganger i Nord-Norge:

I Nord-Norge er følgende strekninger påvirket av været:

E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp: Stengt på grunn av uvær

E69 Skipsfjordhøgda: Stengt

E10 Bjørnfjell: kolonnekjøring

Fv8072 Mehamn – Gamvik: kolonnekjøring fra klokken 12.10

Fv8074 Hopseidet – Skjånes: Stengt

– Fv 8038 Gjesværkrysset – Gjesvær: Stengt

E6 over Kvænangsfjellet er åpen, men her kan veien bli stengt på kort varsel på grunn av uvær. Klokken 10:20 var det -4 grader, sørvestlig frisk bris og kraftige snøbyger. På fylkesvei 813 over Beiarfjellet er det innført kolonnekjøring.

Stor fare for skred

Også riksvei 13 over Vikafjellet mellom Hordaland og Sogn og Fjordane har vært helt stengt de siste dagene. Veien blei stengt på grunn av uvær og flom mandag, og blir fortløpende vurdert for åpning.

Klokken 09.40 melder Vegtrafikksentralen at det blir innført kolonnekjøring fra klokken 10.30. Første kolonne går fra Storehaugtunnelen.

– Det blir smal veibane på grunn av opprydningsarbeid. Her har jeg enda ikke fått tilbakemelding om værforhold.

NVE sendte ut et oransje farevarsel for jordskred i både Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal før helgen. Jordskredvarselet opprettholdes på samme nivå mandag, og i tillegg er snøskredvarselet for Indre Fjordane, Voss og Hardanger nå på rødt nivå.

I tillegg er det utstedt varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på gult nivå for deler av Trøndelag, Nordland og Sør-Troms.