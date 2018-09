Utbrent bil ved Haukelitunnelen

Nødetatene rykket ut til Haukelitunnelen etter de fikk inn melding om en bil i full fyr. – Først gikk meldingen ut på at bilen var inne i tunnelen. Da vi kom frem så vi at bilen var ute i fri luft, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre. Det var to personer i bilen, men begge slapp fra det uten alvorlige skader.