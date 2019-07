Både politiet og 110-sentralen i Hordaland melder om ulukka klokka 19.12 søndag kveld.

Dei rykkjer ut til Manger i Radøy kommune i Hordaland. Det er førebels uklart kor alvorleg ulukka er.

– Det skal vere to personar involvert. Dei skal ha treft ein stein og deretter køyrt inn i ein betongvegg. Skadeomfanget er ikkje kjent, fortel operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Luftambulansen landa på staden klokka 19.30. Det var AMK som først fekk melding om ulukka klokka 19.05 og sende deretter ut trippelvarsling.

To personar skadd

Like etter klokka 19.30 var mannskap frå brannvesenet framme på staden. Vaktkommandør Glenn Hamre fortel at to personar er skadd.

– Begge er vakne og har ikkje vore bevisstlause. Dei får behandling av helsepersonell på staden, fortel han.