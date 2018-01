UCI ber Erna Solberg om penger

I et brev til Erna Solberg (H) ber UCI-president David Lappartient den norske statsministeren om å dekke underskuddet i Bergen 2017 AS. Det skriver BA. UCI, som er den største kreditoren, gir i brevet ikke inntrykk av at de selv ønsker å ettergi noe av kravet de har utestående.