TV 2-ansatt varetektsfengslet i to uker

TV 2-medarbeideren ble tidligere i uken pågrepet, siktet for et underslag på 15 millioner kroner.

Politiadvokat Anders Hoff ba om to ukers varetektsfengsling for å kunne gjøre den videre etterforskningen uten fare for at den siktede kunne påvirke vitner eller ødelegge bevis.

Fengslingsmøtet var lukket for pressen.

– Vi ønsker ikke å holde ham lenger enn nødvendig. Han har vist seg særdeles samarbeidsvillig, og vi håper å få gjort en del i løpet av de neste to ukene, sa politiadvokat Anders Hoff til NRK under fengslingsmøtet fredag ettermiddag.

TO UKER: For å unngå bevisforspillelse ønsket politiadvokat Anders Hoff to uker varetektsfengsling. Foto: Leif Rune Løland / NRK

TV 2 gjennomfører egen undersøkelse

Som NRK omtalte torsdag var mannens selskap i store økonomiske problemer de siste årene.

Det var TV 2 som selv anmeldte mannen etter et møtet med politiet onsdag. Torsdag gjennomførte politiet et oppdrag ved lagerbygningen til mannens selskap.

– Vi beslagla alt fra store hengere med LED-skjermer til stadionutstyr og annet teknisk utstyr. Vi har kommet et godt stykke på vei med å sikre de verdiene vi mener har vært gjenstand for underslaget, sier Hoff.

Han bekreftet også at TV 2 gjennomfører sine egne interne undersøkelse for å se hvor lenge underslaget kan ha pågått.

I første omgang undersøker politiet underslag gjort de siste to årene, men Hoff utelukker ikke at mannen kan underslått TV 2 lenger tilbake i tid.

Ingen andre mistenkte

Ingen andre er formelt mistenkt i saken, men politiet vil i starten av neste uke undersøke om flere kan ha vært involvert.

– Gitt omfanget av underslaget og at det virker å ha pågått over tid, må vi selvfølgelig holde muligheten åpen for at folk i sfæren rundt siktede kan ha visst eller bidratt på noe vis, sier Hoff.

Kolleger av mannen i TV 2 skal, ifølge Hoff, ha blitt avhørt av politiet.

Han ønsker ikke å si hva utstyret skulle brukes til.

Mannens forsvarer, advokat Erik Ulvesæter i advokatfirmaet Elden, skriver i en SMS til NRK at han er uenig i at vilkårene for bruk av varetekt er oppfylt.