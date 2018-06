TV 2-ansatt siktet for underslag av 15 mill.

Mannen ble pågrepet i TV 2s lokaler i Media City Bergen onsdag ettermiddag, melder Bergens Tidende.

– Vi mottok anmeldelsen etter et kort møte med en av TV 2s advokater onsdag. Vi fant raskt ut at det var grunnlag for å pågripe mannen og valgte å reagere raskt for å sikre alle gjenstander, gitt beløpets størrelse, sier politiadvokat Anders Hoff ved økoavsnittet i Vest politidistrikt til NRK.

Har latt TV 2 betale for privat utstyr

Anmeldelsen fra TV 2 går ut på at mannen har tatt utstyr som har blitt bestilt og betalt av kanalen.

Politiet aksjonerte derfor på flere adresser onsdag og har tatt beslag i teknisk utstyr.

– I lys av omfanget er det snakk om et betydelig antall gjenstander, men jeg vil ikke gå inn på detaljer om hvilke gjenstander det er snakk om, sier Hoff.

Medarbeideren, som er fast ansatt ved kanalens hovedkontor i Bergen, er nå siktet for grovt underslag i størrelsesordren 15 millioner kroner.

Mannen satt onsdag i lange avhør hos politiet. Han forklarer seg ifølge Hoff greit om omstendighetene i saken.

Per nå er det ikke flere mistenkte.

Den TV 2-ansatte har fått oppnevnt advokat Erik Ulvesæter i Advokatfirmaet Elden som sin forsvarer. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

ALVORLIG: Kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand betegner saken som trist og alvorlig. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix

– En alvorlig og trist sak

Torsdag bekrefter TV 2 selv at det var kanalen som gikk til politiet med sin mistanke.

– Vi leverte en anmeldelse som knyttet seg til en mistanke vi hadde om et grovt underslag foretatt av en våre medarbeidere i Bergen. Bakgrunnen for dette er at vi gjennom kontrollrutiner har avdekket at medarbeideren i stort omfang har latt TV 2 betale for utstyr som er tatt ut i privat bruk, opplyser kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til NRK.

Forholdene har ifølge TV 2 hovedsakelig skjedd i 2017 og 2018, men også i 2015 og 2016.

– Først og fremst er dette en alvorlig og veldig trist sak. Saken treffer TV 2 og alle medarbeiderne. Vi bistår nå politiet i etterforskningen med det de har behov for, sier Willand.

PÅGREPET PÅ JOBB: Mannen ble pågrepet i TV2s lokaler i Media City Bergen onsdag klokken 13.30. Foto: Roy Hilmar Svendsen

TV 2 undersøker nå om omfanget også kan ha vært større. I tillegg ivaretar de medarbeiderens kollegaer.

– Det er viktig for oss å nå følge opp organisasjonen. Dialogen med medarbeideren involvert her, foregår først og fremst mellom politiet og vedkommende.