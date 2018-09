I 33 år trafikkerte hun strekningen mellom Bergen og Kirkenes. I all slags vær og til alle årstider var skipet å se langs kysten. Nå opplever M/S «Kong Olav» sine aller siste dager i en bortgjemt elvemunning i Thailand, helt på grensen mot Myanmar.

Arild M. Halvorsen har tatt det som antakelig er de siste bildene av skipet.

– Fra lokalbefolkningen i området fikk jeg opplyst at arbeidet med demonteringen av skipet har pågått i vel en måned. De forventer at hele båten er hugget opp i løpet av få måneder, sier Halvorsen.

TRIST SYN: Slik ser det gamle hurtigruteskipet M/S «Kong Olav» ut i dag. Foto: Arild M. Halvorsen

– Omtrent alt over hoveddekket er nå fjernet, og kun skroget er igjen. Jeg spurte om å få komme om bord, men av sikkerhetsmessige grunner ble min forespørsel høflig avslått, skriver Halvorsen i en mail til NRK.

Bygget i 1964

SJØSETTINGEN: Hurtigruteskipet «Kong Olav» på beddingen ved Bergen Mekaniske Verksted 15. november 1963. Du trenger javascript for å se video. SJØSETTINGEN: Hurtigruteskipet «Kong Olav» på beddingen ved Bergen Mekaniske Verksted 15. november 1963.

M/S «Kong Olav» ble levert fra Bergen Mekaniske Verksted i april 1964. Eier var Det Stavangerske Dampskibsselskab. Skipet var rederiets tredje hurtigruteskip. Det erstattet M/S «Sanct Svithun» som forliste på Folda i 1962. Det var en av de verste skipskatastrofene i nyere tid i Norge. 41 mennesker omkom.

JOMFRUTUREN: Hurtigruteskipet M/S «Kong Olav» overrekkes, 11. mai 1964. Du trenger javascript for å se video. JOMFRUTUREN: Hurtigruteskipet M/S «Kong Olav» overrekkes, 11. mai 1964.

I 1978 ble «Kong Olav» solgt til Vesteraalens Dampskibsselskab. De fusjonerte ti år senere med Ofotens Dampskibsselskab til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab. «Kong Olav» fulgte med og gikk i rute helt frem til 1997.

SISTE REIS I 1997: Se videoen fra M/S «Kong Olav» sin siste tur mellom Kirkenes og Bergen. Du trenger javascript for å se video. SISTE REIS I 1997: Se videoen fra M/S «Kong Olav» sin siste tur mellom Kirkenes og Bergen.

Da var det slutt. 29. april 1997 kom «Kong Olav» inn til Bergen for aller siste gang. Skipet ble solgt til det Honduras-registrerte rederiet Andaman Club Co Ltd i Bangkok. Planen var å bruke det som hotell- og kasinoskip utenfor Burma, men det ble likevel ikke noe ut av planen.

I 2013 forsøkte en gruppe å kjøpe skipet tilbake til Norge. Det viste seg imidlertid raskt at kostnadene for å sette «Kong Olav» i sjødyktig stand var for høye. Tidens tann hadde gjort sitt. I stedet havnet fartøyet opp i en elvemunning i Thailand for å bli hugget.

FRA STORHETSTIDEN I HURTIGRUTEN: M/S «Kong Olav». Foto: mskongolav.net

– Svært trist

Audun Dybedal fra Måløy sto på broen på hurtigruteskipet «Kong Olav» i 18 år. Han var også kaptein på skipets siste tur fra Kirkenes til Bergen i 1997.

– Det er trasig å se at en så prektig skute blir forsømt på denne måten, sa han da NRK snakket med ham for tre år siden.

KAPTEIN I 18 ÅR: Audun Dybedal sto også på broen på skipets siste tur fra Kirkenes til Bergen.

Da var skipet rapportert i dårlig stand, men en norsk gruppe håpet fortsatt å få hentet skipet tilbake til norske farvann.

Da båten skulle inspiseres, viste det seg imidlertid at den var i svært dårlig stand. Prisen for å sette M/S «Kong Olav» i stand igjen, ville bli for høy.

Også ved Norsk Hurtigrutemuseum i Stokmarknes synes man det er trist at historien om det ærverdige skipet ender som den gjør.

– Det er en båt som er kjent blant folk langs kysten, som mange har reist med. Det blir noe helt annet enn en vanlig lastebåt. Dette er trist, sier styreleder Sten Magne Engen, som selv har vært vikarkaptein om bord på «Kong Olav».

TRIST: – Det var en båt som var kjent for mange, sier Sten Magne Engen i Norsk hurtigrutemuseum. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Lever videre

I Thailand har Karl Fredrik Kristensen sikret seg en del gjenstander og utstyr fra M/S «Kong Olav». Skipsklokken er forsvunnet, men skinnstoler, kunst og redningsvester er noen av tingene som er tatt vare på.

– Noe skal selges, andre ting vil jeg selv ta vare på, sier Kristensen.

Blant de viktigste tingene som er berget, er veggkunst laget av sjefdesigneren ved Egersund Fayancefabrik.

VEGGKUNST FRA M/S «KONG OLAV»: Dette er noe av det som Karl Fredrik Kristensen har berget fra skipet før det hugges. Foto: Thailands Tidende

Skipet hadde også mange reklameplakater for Dale of Norway. Også disse er berget for ettertiden.

– Vi hadde også håpet å få ut en del kjøkkenutstyr. Det meste av det er stjålet eller borte. Hva som har skjedd vet vi ikke. En del stålfat med logoen til Det Stavangerske Dampskibsselskab har vi likevel sikret oss, sier Kristensen.