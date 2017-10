Trekker seg fra sykkelstyret

Fredag avholdes det første styremøtet i Norges Cykleforbund etter sykkel-VM i Bergen. NRK kjenner til at Abid Raja der kommer til å trekke seg fra sitt verv som styremedlem. Han forlater dermed et forbund som står i fare for å havne i store, økonomiske problemer etter sykkel-VM.