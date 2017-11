Tre tenåringer dømt for grov vold mot 14-åring

De tre tenåringene var så vidt over den kriminelle lavalder da de møtte i Bergen tingrett forrige uke, tiltalt for grov kroppskrenkelse.

Bakgrunnen var en voldsepisode på Frekhaug i Meland kommune i august, der en 14 år gammel gutt ble utsatt for grov vold. Mens kamerater filmet og lo slo de tre tenåringene gutten flere ganger.

Videoer av hendelsen ble sentrale i rettssaken, der de tre erkjente alt de sto tiltalt for. Videoen viser at 14-åringen ble utsatt for over 20 slag, uten at han gjorde noe motstand selv.

Nå er de tre tiltalte dømt i Bergen tingrett, skriver Bergens Tidende.

Dømmes til ungdomsstraff

Den ene 15-åringen er i tillegg dømt for flere forhold, og dømmes til ungdomsstraff i ti måneder. Subsidiært dømmes han til fengsel i 120 dager.

Den andre 15-åringen er dømt betinget fengsel i 90 dager, med en prøvetid på to år. Han må også få ungdomsoppfølging i konfliktrådet.

Jenten på 16 år dømmes til 60 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Hun må også gjennomføre ungdomsoppfølging i konfliktrådet.

De tre tiltalte må også betale oppreisning til 14-åringen på 10.000 kroner hver.

Slo mens offeret lå nede

I Bergen tingrett forrige uke erkjenner de tre å ha slått fornærmede gjentatte ganger i ansiktet slik at han falt i bakken, for deretter å fortsette den grove volden mens 14-åringen lå på bakken.

En svært alvorlig sak, slo aktor Alexander Gonzalo Sele fast under rettssaken. Foto: Elise Angell / NRK

Under rettssaken ville ikke 14-åringen være til stede fordi han ikke ville møte de tiltalte. Han forklarte seg i stedet på video om hva som skjedde etter at han gikk av bussen på Frekhaug på kvelden den 9. august.

En av de tiltalte skal ha tatt fornærmede til side for å diskutere en konflikt som hadde oppstått samme uken, mens mellom syv og ni andre ungdommer fulgte etter.

– Etter en stund kom det første slaget. Han tok løpefart og slo meg flere ganger i ansiktet til jeg begynte å blø og datt i bakken, forklarte han.

Aktor Alexander Gonzalo Sele sa under rettssaken at statsadvokaten ser svært alvorlig på saken.

– Det er utøvd gjentatt vold mot en gutt på 14 år, og volden fortsetter selv om han ligger nede. Slike hendelser kan normalt sett føre til mye mer skade, det har vi sett i tilsvarende saker, sa han til NRK forrige uke.