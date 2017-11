16-åring og 15-åringer i retten: Innrømmer grov vold mot 14-åring

Det var 9. august at de tre ungdommene, to gutter og en jente, gikk til angrep på 14-åringen.

I Bergen tingrett i dag erkjenner de tre å ha slått fornærmede gjentatte ganger i ansiktet slik at han falt i bakken, for deretter å fortsette den grove volden mens 14-åringen lå på bakken.



Hendelsen ble også filmet av andre ungdommer som var til stede og distribuert rundt.

– Jeg har følt meg utrygg for å bli konfrontert igjen, sier 14-åringen.

– En svært grov handling

I tiltalebeslutningen står det blant annet at Handlingen ansees som grov fordi den var uprovosert, hadde karakter av overfall og ble begått av flere i fellesskap.



Aktor Alexander Gonzalo Sele er tydelig på at de ser svært alvorlig på saken.

– Det er utøvd gjentatt vold mot en gutt på 14 år, og volden fortsetter selv om han ligger nede. Slike hendelser kan normalt sett føre til mye mer skade, det har vi sett i tilsvarende saker, sier han.

Volden ble filmet

FORVENTET INNRØMMELSE: Aktor Alexander Gonzalo Sele mener videobevisene gjorde det vanskelig for de tiltalte å benekte handlingene. Foto: Elise Angell / NRK

Den fornærmede 14-åringen hadde ikke ønske om å møte de tre ungdommene igjen, og vil derfor sitte i et annet rom med videooverføring under hele rettssaken.

De tre ungdommene har nå erkjent straffskyld for grov kroppskrenkelse.

– Vi sitter jo på videomateriale som viser den konkrete voldsøvelsen, så vi regnet med at de tiltalte ville erkjenne straffskyld, sier Sele.

Kjente de tiltalte fra før

14-åringen forklarer at han hadde vært god venn med en av de tiltalte siden de møttes i sommer. De andre to kjente han så vidt gjennom felles venner.

Han forteller at han tok bussen alene fra Åsane til Frekhaug på kvelden den 9. august. Da han gikk av, traff han på en stor gruppe ungdommer, deriblant de tre tiltalte.

En av de tiltalte skal ha tatt fornærmede til side for å diskutere en konflikt som hadde oppstått samme uken, mens mellom syv og ni andre ungdommer fulgte etter.

– Etter en stund kom det første slaget. Han tok løpefart og slo meg flere ganger i ansiktet til jeg begynte å blø og datt i bakken, forklarer han.

Ingen grep inn

Fornærmede sier at han fikk flere sår og blåmerker etter episoden, og beskriver det som ydmykende og flaut at hendelsen ble filmet.



– Flere som har sett videoen har tatt kontakt i ettertid og sagt de synes det var morsomt. Det er ikke spesielt kjekt.

Han forteller at ingen forsøkte å gripe inn for å stoppe volden.



– Flere av dem som var til stede uttrykte at de koste seg under episoden.