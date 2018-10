Tiltalt for voldtekter og vold

En mann i 50-årene er tiltalt for voldtekter av konen og en datter. Han er også tiltalt for grov vold mot konen og seks barn. Saken blir nå behandlet av Gulating lagmannsrett, skriver BT. Aktor mener konen har levd under streng kontroll av mannen etter at hun kom til Norge i 1997. Hun bor i dag på hemmelig adresse. Mannen erkjenner ikke straffskyld.