SV vil har billigere korte reiser

Pengene, satt av til reduserte kollektivsatser i det såkalte bompengeforliket, må gå til reduserte priser på korte reiser i Bergen. Det mener SV. Partiet mener det er urimelig at det skal koste like mye i ta bybanen to stopp, som å kjøre buss i to timer i distriktet.