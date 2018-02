Straumbrot i Åsane – fleire tusen var utan straum i sprengkulda

Siste: Klokka 22.00 melder BKK at alle husstandane har fått straumen tilbake.

Til saman 3498 husstandar var utan straum i Åsane i Bergen onsdag kveld. Feilen oppstod klokka 20.02. Først to timar seinare var straumen tilbake hos alle kundar.

Meldt ned mot ti minusgrader

Straumstansen skuldast ein kabelfeil på ein transformatorstasjon i Midtbygda. BKK måtte gradvis kopla om abonnentane til andre forsyningskjelder.

Pressevakt i BKK Øystein Økland seier dei tok straumstansen i sprengkulda på alvor.

– Me kalla inn ekstra mannskap. Slike kabelfeil er ikkje uvanlege, men det er litt uheldig at dei kjem midt i den verste kuldeperioden.

– Glade for at me har peis

Ifølge yr.no er det onsdag kveld meldt ned mot minus ti grader i Åsane.

Familien Neubert i Åsane hadde heldigvis varme i huset då alt blei mørkt nesten på slaget 20.

– Me er takknemlege for at me har peis. Elles har me vore heime i heile dag og har fått temperaturen opp. Viss ikkje hadde det vore veldig kaldt, seier Guro Bøe Neubert.

Saman med mannen Pål og dei tre barna brukte ho timane på å sjå gjennom gamle bilete i heimen på Ulset.

– Me ser på gamle bilete og får gode minner, seier Fredrik, som alt i alt synest det var trivelig med nokre timar utan lys og internett.

3500 STRAUMLAUSE: Stort område utan straum i Bergen onsdag kveld. Foto: Skjermdump / BKK

Forsvann to gongar

Blant anna blei kjøpesentera i Åsane alle mørklagde. Tilsette ved McDonalds Åsane stabla alle kjøttvarene på frysen i frykt for at straumbrotet ville bli langvarig.

– No flytter me alle kjølevarer inn i frysen, sjølv om han er utan straum, og håpar ingenting blir øydelagd.

Det er uvanleg kaldt i heile Sør-Noreg denne veka. I området kor straumen har gått får NRK meldingar om eit tosifra tal minusgrader.

Økland seier dei er obs på sprengkulda.

– Me kalla inn ekstra mannskap. Slike kabelfeil er ikkje uvanleg, men det er litt uheldig at det kjem midt i den verste kuldeperioden.