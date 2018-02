Stort snøskred i byfjellene i Bergen

110-sentralen meldte klokken 20.43 fredag kveld at det var gått et 300 meter bredt snøskred ved Brushytten i byfjellene i Bergen. Det var en mann som ringte inn til nødetatene og fortalte om skredet.

Store mannskaper fra politiet, brannvesenet, Bergen Røde Kors Hjelpekorps og Norske Redningshunder rykket ut med helikopter og ATV.

Da redningsmannskapene kom frem, viste det seg at det dreide seg om flere mindre skred. De hadde gått ned over Rundemansvegen på vestsiden av fjellet Blåmanen, like ved lysløypen for skigåere som starter på Fløyen.

Flere hundeekvipasjer var blant dem som søkte i skredet. Like over klokken 22 opplyser vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen at søket er avsluttet, og at ingen personer er funnet i skredet.

– Nå fikk jeg akkurat melding fra brigadeleder, og ingen personer er funnet. Søket er avsluttet, og de holder på å demobilisere på stedet, sier Lund til NRK.

REDNINGSAKSJON: Store mannskaper rykket ut til området rundt Fløyen i Bergen etter melding om et 300 meter bredt snøskred fra Blåmanen. Foto: Bergen Røde Kors Hjelpekorps

Hunder fløyet opp med helikopter

Nødetatene visste i starten ikke om noen var tatt av skredet, og sendte politihunder og ekvipasjer fra Norske Redningshunder opp i ambulansehelikopter.

– Det er bratt i området, og skiltet at en ikke skal gå der på vinterstid på grunn av skredfare. Vi har ingen konkrete opplysninger om at noen er tatt av skredet, men fordi det er et beferdet område og stor størrelse på raset, sjekker vi det ut, sa operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

NRK snakket med en ansatt i Fløibanen like etter at skredet ble meldt.

– Det er ikke så veldig mange på ski her i dag, heldigvis. Vi vet ikke annet enn at det har gått et skred, og hører helikopteret her, fortalte hun.

Klokken 22.33 bekrefter også politiet at aksjonen er over.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.