Store skader på vogntog

Vogntoget som kjørte av veien ved Halne Fjellstove like over midtnatt, har fått store skader. Føreren fikk et kutt i hodet, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Berging av vogntoget kan ta noe tid på grunn av flytting last, melder Statens vegvesen.