Stoppet bilfører med pepperspray

Politiet måtte bruke pepperspray for å stoppe en bilfører ved Øyrane Torg i Arna i formiddag. Det skjedde etter at det var kommet inn flere meldinger om måten bilen kjørte på. Bilen til den mistenkte og en politibil ble skadet under pågripelsen og måtte taues fra stedet.