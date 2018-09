Det var i mars i år forbikjøringen skjedde. Egil Isdal var på vei på E16 mellom Vinje og Voss og fanget det hele via kameraet han har montert i frontruten.

– Jeg hadde passert Vinje med tre til fire minutter. Egentlig rakk jeg ikke helt å tenke over hva som skjedde. Bilen kom så raskt mot meg. Det var rett og slett en helt vill forbikjøring.

Vanskelig å få tak i

Politiet startet umiddelbart jakten på sjåføren i den andre bilen. Det viste seg imidlertid at han var vanskelig å få tak i. Han bodde delvis i utlandet. I Norge flyttet han mellom ulike politidistrikt.

I går kunne BA fortelle at politiet nå gir opp å få tak i sjåføren.

– Selv om vi vet hvem bileieren er kan vi kke bevise at han også var sjåfør i bilen. Derfor går vi inn for at saken blir henlagt, sier politioverbetjent Håvard Skattum ved Voss lensmannskontor til NRK.

Sterke reaksjoner

Henleggelsen av saken vekker reaksjoner. En av dem som reagerer er Egil Isdal som var noen hundredel sekunder fra å bli truffet av bilen som kom imot i høy hastighet:

– Politiet har god tid til det de vil ha god tid til. Tilliten til politiet blir vel ikke bedre etter hvert, sier han til BA.

Også i Trygg Trafikk finner man det uheldig at denne saken blir henlagt:

FINNER HENLEGGELSEN UHELDIG: Knut Olav Nestås er fylkesleder for Trygg Trafikk i Hordaland. Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

– Det er synd og uheldig at politiet og påtalemyndigheten ser ut til å mene at de ikke har et godt nok grunnlag for å gå videre med en sak som dette, sier fylkesleder i Hordaland, Knut Olav Nestås til NRK.

Han poengterer at det ikke alltid er like enkelt å bedømme hvor stygge slike filmede forbikjøringer er. Denne mener han imidlertid er sjelden stygg og at det bare er flaks at det hele gikk bra,

– Vi ønsker på generelt grunnlag at denne typen grov risikoatferd blir straffeforfulgt og ser det som et viktig bidrag til trafikksikkerheten, sier Nestås.