Stengjer for å granske

Havarikommisjonen for transport gjer no undersøkingar i Raunekleivtunnelen på fylkesveg 7 i Samnanger. I juli omkom ein 58 år gammal sykkelturist etter å ha blitt påkøyrd. Dette er første gong Havarikommisjonen vel å starte gransking av ei dødsulukke på sykkel. Undersøkingane i tunnelen gjer at tunnelen blir stengd i inntil 30 minuttar om gongen.