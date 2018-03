Småkraftverk får millionerstatning

Oslo tingrett har dømt Statnett til å betale Torsnes Kraftverk i Jondal fire millioner kroner i erstatning, skriver Teknisk Ukeblad. Statnett ville ikke ta imot all kraften fra Torsnes før halvannet år etter at kraftverket sto ferdig, og begrunnet det med risiko for å overbelaste nettet.