Skal fortsatt driftes av private

Fylkeskommunen overtar høyst sannsynlig ikke driften av Bybanen i Bergen. Det er klart etter at MDG har bestemt seg for ikke å hjelpe Ap, SV og Rødt til flertall for fylkeskommunal drift. Men MDG-gruppeleder Tom Sverre Tomren sier til NRK at partiet vil gå med på avprivatisering hvis de får gjennomslag for tre konkrete budsjettsaker. Både fylkesbudsjettet for 2018 og bybanesaken skal opp i fylkestinget tirsdag.