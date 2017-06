Siktet for promillekjøring

Mannen som ble skadet etter å ha krasjet en vannskuter i Sørfjorden ved Lofthus tidlig søndag morgen er siktet for promillekjøring. – Det er tatt blodprøver av 42-åringen. Han er nå siktet for å ha kjørt vannscooter i påvirket tilstand, sier politioverbetjent Per Helge Sekse ved Hardanger lensmannsdistrikt til BT.