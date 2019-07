Oppussingen av Rosenkrantztårnet skulle vært ferdig i år. Nå tror Statsbygg at de ikke blir ferdige før i 2021, fem år etter at de startet.

Til neste år er Bergen 950 år. Tårnet som ligger like ved Håkonshallen, har prydet byen i flesteparten av årene. Men den iøynefallende bygningen blir ikke ferdig til jubileet. Fortsatt gjenstår mye murarbeid, arbeid med vinduer, dører og klebersteinsarbeid.

Forsinkelsen som først ble omtalt av BA, får det glatte lag av forfatter Gunnar Staalesen. Han har skrevet flere romaner basert på Bergen bys historie.

EN SKANDALE: Forfatter Gunnar Staalesen mener bygget er like ikonisk for byen som Bryggen. – Det burde selvsagt vært ferdig restaurert til 950-årsjubileet. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Det er en skandale, og det hadde aldri skjedd om det var Akershus det gjaldt. Sammen med Håkonshallen er dette det viktigste historiske monumentet i Bergen. Det er like ikonisk for byen som Bryggen og burde selvsagt vært ferdig restaurert til 950-årsjubileet, sier Staalesen.

Rosenkrantztårnet Ekspandér faktaboks Rosenkrantztårnet like ved Håkonshallen regnes som det viktigste renessansemonumentet i Norge.

Deler av tårnet er fra 1270-årene, men er påbygget flere ganger som forsvarsverk og som maktdemonstrasjon overfor egenrådige hanseatiske handelsmenn.

Tårnet var residensen til Kong Eirik Magnusson frem til han døde i 1299. Han var den siste kongen med sete i Bergen.

Rosenkrantztårnet slik vi kjenner det i dag ble bygd som et kombinert forsvars- og residenstårn på fem etasjer av lensherren Erik Rosenkrantz. Det er første gang avbildet på Scholeus-stikket fra rundt 1580.

Arbeidet ble utført av skotske murmestere og steinhoggere i 1560-årene, og det ferdige bygget fikk mange fellestrekk med befestede skotske tårnhus i samtiden. Kilde: bymuseet.no

Mangler penger

– Det ideelle hadde vært å ha hele bevilgningen klar da vi startet opp, men slik er det ikke, sier Bente Mathisen, seniorarkitekt i Statsbygg.

Mathisen forteller at de økonomiske behovene til kulturminnene i Norge er store, og at de må gjøre så godt de kan ut av midlene de får.

– Det er lagt opp på en annen måte i statsbudsjettet, men vi gjør det beste vi kan. Vi håper å være ferdig til 2021 hvis vi får full bevilgning til alt arbeidet.

FALT NED: Spiret på Rosenkrantztårent er oppe igjen etter at det ble tatt av stormen. Foto: Sigurd Hamre / NRK

– Ville dette skjedd i Oslo?

Rosenkrantztårnet holder fortsatt åpent for besøkende mens rehabiliteringen pågår.

At det først er ferdig i 2021, forklarer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) med at staten må prioritere innenfor stramme budsjetter.

Mæland skylder også på stormen «Nina» som rev ned spiret i 2015.

Nestleder for bymuseet i Bergen, Astrid M. Strømsnes, mener prosjektet kanskje ville fått mer oppmerksomhet dersom det hadde befunnet seg i hovedstaden.

– Dette er et nasjonalt kulturminne, og jeg synes det er litt rart. Ville det samme skjedd om det var snakk om Akershus festning i Oslo?

Strømsnes mener at når staten først gikk med på å bevilge penger til Rosenkrantztårnet, burde de bevilget nok penger hvert år til å kunne ferdigstille prosjektet raskest mulig.

– Hovedstadsfiksert

Doktorgradsstipendiat i historie ved Universitetet i Bergen, Peter Hatlebakk, sier det er vanskelig å tro at Rosenkrantztårnet fremdeles ikke får vedlikeholdet det trenger.

– Når Norges gamle kongeborg står pakket inn i plast mens bergenserne feirer byens 950-årsjubileum, blir det et symbol på en hovedstadsfiksert stat som planlegger å bruke milliarder på nytt regjeringskvartal i Oslo, mens landets gamle kongeborg forfaller. Og et symbol på at Vestlandet systematisk blir nedprioritert.

Museene i Hordaland får 39 prosent statlig finansiering, mens landsgjennomsnittet er 67 prosent. Nesten alt i Oslo er statsfinansiert, påpeker Hatlebakk.

– Museumsfolkene i Bergen er flinke til å lage nye utstillinger på knappe budsjetter, men de praktfulle samlingene fortjener trygge rammer og regelmessig fornying. Hvorfor diskuterer vi om taket på Rosenkrantztårnet skal tettes eller ikke? Festningen – og de andre museene i byen – fortjener nye utstillinger og attraksjoner for å feire byens 950-årsjubileum sier, Hatlebakk.

NRK opplyser om at Hatlebakk er medlem av Arbeiderpartiet. Han har også vært politisk rådgiver for byutviklingsbyråden i Bergen.