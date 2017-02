Mannen ble funnet i en båt i Rotavika og er fraktet til land av redningsskøyten RS Ferder.

– Vi har fått beskjed om at en person er tatt ombord i en redningsskøyte, og at han blir fraktet til land. Vi har ikke fått foruroligende meldinger om hans tilstand, sier pressesjef Anders Bang Andersen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Det er fortsatt uklart hva som er årsaken til at det ble sendt ut et nødsignal, men pressesjefen sier at de regner situasjonen som oppklart.

Mannen får behandling i en ambulanse på Kolltveit kai.

Stor redningsaksjon

Hovedredningssentralen fikk melding om nødsignalet fra området ved Sotra like før klokken 15.

– Rogaland radio har fanget opp et nødsignal fra et sted mellom Ågotnes og Bildøy. Vi vet ikke hva som har skjedd. Det er sendt redningsskøyte og flere marinefartøy til stedet, sa Bang Andersen til NRK klokken 15.15.

Nødetatene rykket også til stedet. Luftambulanse ble sendt fra Haukeland universitetssjukehus for å søke i området fra luften. Redningsskøyten Simrad Færder ble også kalt ut for å delta i aksjonen.

– Fartøyene som ble sendt kom raskt til stedet, og etter en snau halvtime fikk vi beskjed om at en person var plukket opp av en redningsskøyte, og ble fraktet til land, sier Bang Andersen.