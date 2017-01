Det føregår søk etter ein båtførar i 30-åra som skal ha fått problem utanfor Radøy i Hordaland natt til fredag.

Ein båt er funnen i området utanfor Vågenes med ein person om bord.

– Me har funne ein båt med ein person om bord, og personen er i live. Me har kontakt med vedkommande, men er ikkje nære nok til å kunne snakke med personen, seier Asbjørn Viste ved Hovudredningssentralen til NRK klokka 8.15.

Viste seier at dei trur det er den sakna mannen dei har funne, men kan ikkje bekrefte det før dei har snakke med personen.

Eit Sea king helikopter er sendt til staden. Brannvesen og politi deltek i redningsaksjonen.

Politiet opplyser at båten dei har lokalisert, er blåst mot land og ligg no og slår mot land.

Sende tekstmelding

Mannen sende i natt tekstmelding til kjærasten sin om at båten var tom for drivstoff.

– Sidan har me forsøkt å få tak i han, men me får ikkje kontakt på telefon, seier operasjonsleiar Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Politiet fekk melding om den sakna mannen klokka 02.20 i natt.

MS STORMBULL: Det er denne redningsskøyta som leiter etter båtføraren i 30-åra. Foto: Karianne Hinlo / NRK

Søkt etter mobilsignal

Hovudredningssentralen har gjort søk etter mobilsignalet. Ut frå søket har redningsleiar og politi grunn til å tru at mannen er i området mellom Hjeltefjorden og Bøvågen, nord i Radøy.

– Me søker no langs land i området frå Marøy og sørover. Etter den vestlege vindretninga burde han ha drive mot land, seier Geitle.

Ein politipatrulje har vore i bustaden til mannen for å sjekka om han har kome seg heim i mellomtida.

Hovudredningssentralen deltek i søket med redningsskøyta «Stormbull».

SØK: Hovudredningssentralen deltek med redningsskøyte i søket etter mannen. Ifølge mobilsignala skal mannen vera i dette området.

Vurderer å trappa opp

Redningsleiar Kjetil Hagen i Hovudredningssentralen beskriv klokka 7 situasjonen som uklar.

– Me har peika oss ut nokre punkt me vil søka i før me vil vurdera å trappa opp søket med fleire båtar. Me tek ei vurdering no før me avgjer om me skal gå breiare ut med søket, seier Hagen.

Redningsskøyta leitar med lyskastar og varmesøkjande kamera. På grunn av regn og tåke er sikta redusert.