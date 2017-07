Det var en hesteeier som har hester i beiteområdet ved Fjell festning på Sotra som tirsdag ettermiddag kontaktet brannvesenet.

En av hestene som vanligvis beiter på beitet hadde forsvunnet, og ble funnet i et dypt hull i skogen et stykke unna.

– Da vi kom frem lå hesten nede i gropen og var under bakkenivå, dypt inne i skogkrattet. Vi måtte stoppe opp og tenke litt på hvordan vi skulle få den opp, sier utrykningsleder Bjarte Søvik ved Sotra brannvern.

Personen som kontaktet brannvesenet hadde også kontaktet veterinær.

– Vi ventet til veterinæren kom frem for å få hjelp til å roe ned hesten. Den begynte å bli urolig da det begynte å samle seg en del folk rundt hullet. Den hadde det nok ikke godt, sier Søvik.

SATT FAST: Hesten kom seg ikke opp på egen hånd. Foto: Sotra brannvern

Heist opp med traktor

En av tilskuerne hadde en traktor i nærheten. Det ble redningen for hesten.

– Brannvesenet var nede i gropen for å binde fast hestens føtter med løststropper. Veterinæren var der for å passe på at hesten hadde det bra, men det er en farlig operasjon å være så tett på beina til en ukomfortabel hest, sier Søvik.

Kort tid etter fikk traktoren heist hesten opp av hullet i bakken, der veterinæren tok over for å sjekke helsetilstanden.

– Hesten fikk vann og kviknet raskt til. Den kom seg på beina, og så tilsynelatende ut til å klare seg fint. Men den skal sjekkes videre på veterinærkontor senere, sier innsatslederen.

HULL I BAKKEN: Hesten lå i et dypt hull. Brannvesenet og veterinær måtte samarbeide for å få den opp. Foto: Sotra brannvern

Aldri opplevd noe lignende

Den erfarne brannmannen har på sine over 30 år i brannvesenet aldri vært borti noe lignende.

– Det er ikke hverdagskost at vi får i oppdrag å hjelpe så tunge dyr. Heldigvis gikk det bra, sier han.

Han og kollegaene fikk hjelp til å ta bilder av operasjonen, som de skal bruke i undervisning senere.

– Vi øver jo på ulike scenarioer, og dette hadde vi ikke vært borti før. Så det er greit å kunne ta med seg noen erfaringer fra dette, sier Søvik.