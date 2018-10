Rådhuset kan bli stengt i månedsvis

Rådhuset i Bergen bør ifølge konsulentselskapet Rambøll totalsaneres for asbest før de ansatte kan flytte inn igjen. Dermed vil politikerne etter all sannsynlighet vedta ikke å ta bygget i bruk før den planlagte stengingen for rehabilitering våren 2019. – De neste ukene blir det vurdert om rådhuset kan bli satt i stand til å leve videre i 40 år, sier byrådsleder Harald Schjelderup.