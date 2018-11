Politiet henlegger voldssak mot kjent politiker

Om ettermiddagen lørdag 18. august rykket nødetatene ut til den fremtredende politikerens og eks-samboerens tidligere felles bolig i en kommune i Hordaland.

En venninne av kvinnen hadde tilkalt hjelp etter at politikeren skulle ha påført henne skader i et basketak mellom de to. Eks-samboeren anmeldte politikeren. Politikeren anmeldte også eks-samboeren.

– Det er kommet inn to anmeldelser med motstridende forklaringer. Vi kan foreløpig ikke ta stilling til hvem som snakker sant og hva som har skjedd, og må rett og slett etterforske hendelsesforløpet, sa politiadvokat Alexander Gonzalo Sele til NRK da saken ble kjent.

Politiet har de siste månedene gjennomført en rekke avhør, og innhentet legeerklæringer. Nå er saken mot politikeren henlagt.

– Den er henlagt på bevisets stilling. Saken er etterforsket på mange måter, og vi er kommet til at det ikke er grunnlag for straffeforfølgelse, sier politiadvokat Sele til NRK.

Etterforsker fortsatt samboeren

Tirsdag 28. august var kvinnen i avhør hos politiet. Hun forklarte at de to 18. august kranglet om gjenstander politikeren ville hente fra parets tidligere felles bolig, der hun nå bor. Kvinnen ville ikke gi fra seg gjenstandene, og har innrømmet at hun bet politikeren i hånden.

Politikeren skal ifølge hennes forklaring ha svart med å dytte eks-samboeren, slik at hun falt. Dette har politiet ikke funnet bevis for, verken gjennom legeerklæringer eller vitneavhør.

– Vi har avhørt flere vitner, men så langt vi har funnet ut, er det ingen som har sett noe, sier politiadvokat Sele.

Politikeren anmeldte altså også eks-samboeren. Den saken er fortsatt under etterforskning, opplyser politiet.

– Der er det en del etterforskningsskritt som gjenstår, sier Sele.