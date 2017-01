Politiet advarer mot falsk brannmann

– Vi har fått noen telefoner angående en mann som har ringt på husstander på Landås i Bergen og ga uttrykk for at han representerte brannvesenet. Han ville komme inn i husene til folk for å sjekke røykvarslere og slukningsutstyr, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Politiet er nå på vei til Landås for å se etter mannen. Personene som har meldt ifra om mannen bor mellom Strimmelen og Nattland.

– Vi har vært ute for lignende ting tidligere. Dersom han har sagt at han er fra brannvesenet uten at han er det, er det ikke greit, sier Geitle.

– Min oppfordring er at folk ikke må slippe folk inn i hjemmene sine ukritisk. Sjekk ID og vurdér hvor logisk det er at brannvesenet kommer så sent på kvelden.

Brannvesenet: – Trist

Brannvesenet sier at de ikke foretar slike undersøkelser på kveldstid.

– Vi har jo feiere som går rundt og har brannsyn i hjemmene til folk, men da er det varslet i god tid at de kommer på tilsyn. De er uniformerte med legitimasjon fra Bergen brannvesen og besøker i kontortiden, sier Håkon Myking ved 110-sentralen i Hordaland.

Han synes ikke noe om at folk bruker brannvesenet for å lure folk.

– Det er trist at folk skal utnytte andre på denne måten, men det er kanskje slik det har blitt i samfunnet. Folk svindler og finner måter å lure andre på, sier Myking.

Det er ikke kjent om mannen har lyktes i å komme inn i noen husstander.