– Vi må takke hvalen som ofret livet for saken

I år blir alle rekorder slått, ifølge tall fra foreningen Hold Norge Rent.

Langs hele kysten er det nå et enormt engasjement for å rydde plast.

– Hvis vi ikke tar vare på naturen vår, så blir det ikke så mye igjen av den. Emilie Klakegg (13)

– Vi må nok takke hvalen som ofret livet sitt for saken vår. Det er ingen tvil om at den hendelsen har skapt veldig mye mer oppmerksomhet rundt marin forsøpling i Norge, sier daglig leder Lise Gulbransen i Hold Norge Rent.

RYDDE-SJEF: Lise Gulbransen i Hold Norge rent opplever det største strandrydde-engasjementet noensinne. Foto: Hold Norge rent

– Særlig i Hordaland og Rogaland har vi sett en enorm oppblomstring av frivillig aktivitet. Og dette engasjementet på Vestlandet har ført til økt oppmerksomhet over hele landet, sier Gulbransen.

– Minst 30.000 rydder

Den offisielle datoen for Strandryddedagen er lørdag 6. mai, men Hold Norge Rent regner med at mange også bruker søndagsturen til å rydde.

Over 24.000 personer er forhåndspåmeldt til Strandryddedagen via ryddeportalen til Hold Norge Rent. Det er 5.000 flere enn i 2016.

– Men mange registrerer seg ikke. Vi kan nok anta at det er mange flere som skal ut å rydde.

– Jeg tror ikke at jeg tar for store ord i min munn hvis jeg sier at det er minst 30.000 som engasjerer seg i løpet av helgen, sier Lise Gulbransen.

I fjor ble det plukket og registrert 377 tonn søppel på Strandryddedagen. Det er ikke bare engasjementet i Norge som har økt. For første gang skal det også ryddes langs strendene i de andre nordiske landene.

– Vi har allerede mottatt 23 tonn søppel fra strendene i Hordaland. Det har skjedd på de ti ukene etter at vi begynte å ta imot strandsøppel gratis, forteller kommunikasjonssjef i renovasjonsselskapet BIR, Mette Nygård Havre.

– Jeg skal forsøke å få med meg klassekameratene mine, sier 13-åringen Emilie Klakegg.

Hun og Mette Nygård Havre er enige om at holdninger må endres. Barna er fremtiden, og ingen vil at det skal være mer plast enn fisk i havet i 2050.

– Den hvalen gjør et ekstra inntrykk. Hvis vi ikke tar vare på naturen vår, så blir det ikke så mye igjen av den, sier Emilie Klakegg.

– Har alt gitt resultater

En av de første som engasjerte seg var Kenneth Bruvik i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Han hadde sett plasten lenge i vikene ved huset sitt på Sotra, men også han ble opprørt over mageinnholdet i hvalen som drev i land i nabolaget.

ENGASJERT: Kenneth Bruvik har de siste månedene samlet selv, og tatt initiativ til større dugnader. Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

– Vi kan virkelig se at ryddingen vises igjen, sier Bruvik.

– På en del av de strendene er det ikke mye plast som har kommet tilbake, nå lenge etter at strendene ble plukket rene. Det er veldig gledelig!