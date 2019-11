Person funnen død på Stemmemyren i Bergen

Ein person blei like etter klokka 11.30 sundag funnen død av forbipasserande ved ein fotballbane på Stemmemyren i Sandviken.

Naudetatane rykka ut og det blei gjort forsøk på hjarte- og lungeredning, men personen blei konstatert død på staden.

Politiet har ikkje funne ID på vedkomande. Dermed er ingen pårørande varsla.

– Me har berre klede og eit bilete å gå ut ifrå per no. Me veit ikkje kven dette er, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit.

INNSATSLEIAR: Tordis Myrseth seier politiet ikkje har kjennskap til bakgrunnen for dødsfallet. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Utelukkar ikkje fall

Personen som blei funnen død er ein mann, opplyser politiet til NRK. Dødsfallet blir omtala som mistenkeleg, all den tid politiet ikkje kjenner årsaka.

Det kan dreia seg om ei fallulukke. Den døde blei funnen under ein bratt skrent.

– Me held alle moglegheiter opne. Det er sjølvsagt ein teori me jobbar ut frå, men per no er det for tidleg å seia noko om hendingsgangen, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik.

Politeit opplyser at personen blei funnen livløs på bakken ved svømmehallen på Stemmemyren, like nedanfor eit bustadfelt.

Politiet veit heller ikkje når mannen døde. Dei etterlyser difor vitne som kan ha opplysingar i saka.

Sperrer av område

Politiet gjer i 14.30-tida tekniske og taktiske undersøkingar i Sandviken. Krimteknikarar undersøker området og eit større område rundt bana er sperra av.

Det blir samstundes jobba med å sjekka dødsfallet opp mot eventuelle sakna-meldingar i området.