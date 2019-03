Person funnen død i Bergen – annan person funne alvorleg skadd på gateplan

Rundt klokka halv fire natt til tysdag blei ein person funnen død i ein leilegheit på Landås i Bergen. Éin annan person blei samstundes funnne hardt skadd på gateplan i nærleiken.

Den skadde er køyrd til Haukeland sjukehus med alvorlege skader.

Ein tredje person blei pågripen i nærleiken av området, opplyser operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

Politeit omtalar dødsfallet som mistenkeleg. Like før klokka 04 var det ifølge vitneopplysingar fem ambulansar og politibilar på staden.

– Me veit ingenting om årsakssamanhengen her. Politiet har sett i verk ein god del ressursar, operativ og etterforskingsmessig, og jobbar no med å få oversikt, seier Halleraker.

Det var ein patrulje som tilfeldigvis kom over episoden. Dei blei kontakta av ein person, som gjorde dei merksam på den skadde personen ute på gata. Då politiet tok seg inn i leilegheita, fann dei ein person død.

Det er snakk om to menn og éi kvinne.

– Eg kan ikkje seia kven som har kva rolle på noverande tidspunkt.

Politiet har ingen sikker identifikasjon på dei tre personane, men har ei formeining om kven dei er, opplyser Halleraker.

– Mistenker de drap?

– Me har ein død person og ein hardt skadd person på same adressa, og har pågripen ein tredje person som kan knytast opp mot hendinga. Men kven som har gjort kva, og om dette eventuelt kan vera sjølvpåført, veit me ikkje.

