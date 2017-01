Over 40 spiller gratis for Garage

Over 40 band stiller opp gratis på en ukelang støttefestival for Garage i Bergen, som har havnet i økonomiske problemer. «Garage Aid» avholdes 20.-26. februar, med artister som Enslaved (bildet), Blood Command og Emmerhoff & The Melancholy Babies. Garage skriver at de presenterer festivalen med «stor glede og en enda større dose med ydmykhet».