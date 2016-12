Truer med å kaste ut legendarisk rockeklubb etter over 25 år

– Dette blir for dumt. Typisk Norge. Garage må bestå, det er et av de viktigste stedene hvor nye band kan få vist seg frem. Vi spilte der mye da vi startet. Det er utrolig viktig å ha slike steder, sier vokalist Erlend Hjelvik i hardrockbandet Kvelertak.

Han reagerer kraftig på nyheten om at den berømte rockeklubben Garage i Bergen kan bli kastet ut av lokalene sine. Bergens Tidende skriver i dag at klubben har fått utkastelsesbegjæring av husverten og står nå i fare for å måtte stenge dørene for godt.

Tidligere fikk utesteder i Bergen som hadde jevnlige kulturarrangementer «av høy kvalitet» servere alkohol en halvtime lenger enn andre

Men i sommer fikk byrådspartiene Arbeiderpartiet, KrF og Venstre slutt på særordningen.

Fikk krisehjelp

FORTVILER: Vokalist Erlend Hjelsvik i Kvelertak sier bandet har spilt en rekke konserter på Garage, helt fra bandet var totalt ukjent og ikke hadde gitt ut musikk.

– Resultatet er at mellom 25 og 30 prosent av omsetning har forsvunnet. I tillegg hadde store deler av bransjen et svakt 2015, og det etterslepet har vi tatt med oss inn i 2016. Så vi havnet kraftig bakpå, blant annet med husleien, sier daglig leder på Garage, Henning Christensen.

Bergens Tidende skriver at huseier Cao Kan for halvannen uke siden sendte begjæring om utkastelse til driftsselskapet Musikkhuset AS. Kontrakten går ut ved nyttår.

Ifølge Christiansen er det fortsatt dialog med huseier, godt hjulpet av et gunstig lån fra Bergen Live og tålmodighet hos kreditoren Hansa.

– Nå sitter vi på gjerdet og famler litt i mørket. Men vi har funnet en nøkkel som kan fungere for videre drift. Vi håper på en avgjørelse i neste uke, sier Christensen.

LEGENDER: Eric Singer fra Kiss og John Corabi fra Mötley Crüe signerte litt av hvert på Garage i 2006.

– Må ha steder band kan opptre

Tidligere byrådsleder i Bergen, Martin Smith-Sivertsen (H), har selv spilt på Garage en rekke ganger med band, nå sist med Festplassen 12. november. Han er oppgitt over situasjonen det legendariske utestedet nå er kommet i.

SLITER: Henning Chrisensen (t.h.) håper å ha en avgjørelse klar i neste uke. Her med artist, roadie og altmuligmann Dennis Reksten, kjent fra Elektrisk Regn.



– Dette er svært uheldig for kulturlivet i Bergen. Alle kan skaffe seg instrumenter, og øvingslokaler blir det stadig flere av. Men du trenger arenaer hvor du kan opptre, hvor det er litt kult og gjevt å få spille. I Bergen er det slik at spiller du på Garage, da er du i gang, sier Smith-Sivertsen.

Han trekker selv frem sin egen debut på Garage som et stort minne, da han som trommis for Alzheimer/Silverspurs fikk varme opp for da litt mer kjente Pompel & The Pilts.

– Dette handler om kulturpolitikk og en levende by. Fjerner du kulturskjenkingen, fjerner du samtidig utestedenes mulighet for økonomisk inntjening til arrangementer med nye og uetablerte artister, sier den tidligere byrådslederen.