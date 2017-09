Opnar Mindelokket på E39

Det er framleis mykje kø på E39 gjennom Bergen og Fløyfjellstunnelen sørgåande retning er allereie over «halvfull» igjen etter opninga. Politiet har no opna trafikklokket på Minde, slik at fleire kan passere både i rundkøyringa og i tunnelen under. Nordover på E39 går trafikken greitt.