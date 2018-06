Omkjøringsvei også truffet av stein

Statens vegvesen opplyser nå at også omkjøringsveien for E39 i Matre, der det er gått et ras, er truffet av steiner. Dermed er også den stengt. Vegvesenet vet ikke når veiene kan åpne igjen, og dermed er hovedtraseen langs kysten nå helt stengt.