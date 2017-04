Ny undersøkelse: Avstand til klinikken avgjørende for fødende

Robert Nygaard og Vivian Leiva er på vei hjem fra Kvinneklinikken i Bergen med lille nyfødte Oscar. Nå har de godt tid. Det var mer intenst da de skulle til klinikken, selv om kjøretiden bare var på 25 minutter.

– Jeg er glad vi ikke hadde spesielt lang vei, sier Nygaard.

HJEM FRA KLINIKKEN: Robert Nygaard og Vivian Leiva er glad for at de hadde relativt kort vei til Kvinneklinikken i Bergen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Har gransket 6000 fødsler

Til sammen 6000 fødsler har forskerne gransket. Størrelsen på fødeklinikken betyr ikke mye. Forskerne mener systemet der fødende med komplikasjoner sendes videre til de store klinikkene fungerer godt. Men det er EN ting som i stor grad øker risikoen ved fødsler:

– Kvinner med ikke planlagte fødsler utenfor institusjon har tre ganger høyere risiko for at barnet dør under eller i løpet av første døgn etter fødselen. sier lege og forsker Hilde Engjom ved Universitetet i Bergen.

– Det vi også ser er at de kvinnene som har lang reiseavstand, en til to timer eller mer, de har også en høyere risiko.

HAR GRANSKET 6000 FØDSLER: Hilde Engjom er lege og forsker ved Universitetet i Bergen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Trygt å føde i Norge

Hovedkonklusjonen i rapporten er likevel at det uansett er trygt å føde i Norge. Under en promille av barn født på termin ved norske fødeklinikker overlever ikke første døgn.

– Risikoen for at barnet dør under eller like etter fødselen ser ut til å være lik ved akuttinstitusjonene. Den er også lav ved fødestuene, men her er det en forskjell på førstegangsfødende og flergangsfødende, sier Hilde Engjom.

Glad for å komme hjem

Nå ser Robert Nygaard og Vivian Leiva frem til å komme hjem med lille Oscar: Tross alt er de glad for at de ikke bor spesielt langt unna Kvinneklinikken.

– Hun hadde det jo litt vondt. Derfor hadde det ikke vært spesielt kjekt med noen lang tur tio fødestuen, sier Robert Nygaard.

