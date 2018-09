Norsk ekspressbehandling mot angst inspirerer amerikanske psykologer

Metoden for å få slutt på angst og tvangslidelser er en intens behandling, hvor pasientene i løpet av fire dager blir utsatt for det de frykter mest.

NRK har flere ganger omtalt den banebrytende metoden, som er utarbeidet av psykologer ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Siden behandlingen ble satt ut i live i 2014, har over 1000 pasienter med angst blitt behandlet. 90 prosent sier de har fått en bedre hverdag. 70 prosent er kvitt lidelsen.

Nå har metoden nådd USA. New York Times skriver at ekspressbehandlingen har inspirert psykologer i flere amerikanske stater.

«Flere forskere i USA peker til forskere i Norge, [ ...], som kilden til den økte amerikanske interessen for intensiv, konsentrert behandling», skriver avisen.

– Interessen er intet mindre enn formidabel. Det har selvsagt å gjøre med at behandlingen har vist seg å gi både svært fornøyde pasienter og gode resultater, sier professor og psykolog Gerd Kvale til NRK.

FRI: Martin Mikkelsen ble fri fra sin angstlidelse etter at han benyttet seg av firedagersmetoden. Foto: Tone Berge / NRK

– Magisk

Hun har utviklet angstmetoden sammen med Bjarne Hansen, førsteamanuensis og psykolog. De sier at metoden krever hardt arbeid fra pasienten, slik at de skal komme seg ut av sporet de har kjørt seg fast i.

– Det hørtes for godt ut til å være sant. Jeg hadde prøvd alle mulige ting i 60 år, og ble frisk på få dager. Behandlingen har jeg kalt for magisk, sa tidligere pasient Gunnar Rolland da NRK møtte han for to år siden.

I tillegg til 20 millioner kroner til nasjonal satsing i Norge, har altså metoden inspirert kollegaer over Atlanteren.

SE VIDEO: Gunnar Rolland gikk gjennom livet med kvelende tvangstanker. Etter firedagersbehandlingen ble han friskmeldt. – Jeg er fri fra fengselet, sa han til NRK for to år siden. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Gunnar Rolland gikk gjennom livet med kvelende tvangstanker. Etter firedagersbehandlingen ble han friskmeldt. – Jeg er fri fra fengselet, sa han til NRK for to år siden.

Vil til Harvard

Den er innført intense ekspressbehandlinger ved klinikker, samt ved flere høytstående universiteter i USA, som Boston University og University of California.

Bjarne Hansen sier de fikk vite dette av journalister fra New York Times.

– Avisen ønsket å lage en sak om nye og spennende fremskritt innen feltet, så var det klinikkene som henviste dem til oss. Det var en veldig uventet og kjekk måte å bli kontaktet på, sier Hansen.

Kvale forteller at hun var på Harvard University da New York Times-artikkelen ble publisert. Målet er å få i stand et samarbeid også med det universitetet.

– Denne institusjonen er kåret til USAs beste når det gjelder psykiatri. Vi håper på å få det til, gitt rammer og ressurser, sier hun.

Flere hundre norske pasienter, som på sitt verste ikke klarte å gå ut av huset, har fått en ny hverdag med metoden til bergenspsykologene.

De presiserer at det viktigste er at behandlingen holder høy kvalitet også internasjonalt.

– Vi har studier som viser at effekten av behandlingen varer i fire år etter at den er avsluttet, avslutter Hansen.