Nødetatene fikk klokken 12.03 påskeaften melding om at en mann var utsatt for en alvorlig arbeidsulykke på Bjotveitneset i Ullensvang i Hardanger.

– Det har sannsynligvis skjedd i forbindelse med at han skulle fjerne noen trær som hadde falt over en vei med motorsag, og fikk et av trærne over seg, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnord.

Det var den 30 år gamle mannens foreldre som fant ham, og varslet nødetatene. Brannvesen, politi, ambulanse og et Sea King-helikopter fra Bergen rykket ut.

Men mannens liv sto ikke til å redde.

– Han ble erklært død på stedet, sier Rebnord.

En politipatrulje har snakket med familiemedlemmene som fant mannen, og foretatt åstedsundersøkelse. Alle mannens nærmeste pårørende er lørdag ettermiddag varslet om ulykken.