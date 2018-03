– No har vi gått til sak mot staten nettopp fordi vi meiner hennar sak ikkje er godt nok behandla. Å arrestere og klargjera henne for uttransportering éin time etter at vi er ferdige i retten, synest eg er veldig spekulativt, seier bistandsadvokat Kristine Aarre Hånes.

Måndag fortalde NRK om kvinna i 20-åra frå Nigeria, som har gått til sak mot staten fordi ho meiner ho har rett på opphald i Noreg.

Kvinna samarbeida med politiet og tysta på bakmenn som tvang ho til sexsal, men fordi politiet la vekk saka har ikkje kvinna krav på opphald i Noreg.

– Eg ber berre om vern. Bakmennene veit at eg har snakka med politiet, sa kvinna til NRK før rettssaka starta på måndag.

– Spekulativt

Men tysdag kveld, etter andre dag i retten, sit kvinna på politiets utlendingsinternat på Trandum – klar for uttransportering til Nigeria.

– Ein time etter at vi var ferdig i retten i ettermiddag, var ho pågripen av norsk politi i ein id-kontroll. Eg har akkurat prata med klienten min som no sit innelåst på Trandum og er veldig fortvila, seier Hånes.

FORTVILA: Bistandsadvokat Kristine Aarre Hånes meiner det er spekulativt av politiet å gripe kvinna like etter rettssaka. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Hånes kallar det svært spekulativt at politiet har arrestert kvinna like etter at ho møtte i retten.

– Dette viser at offer for menneskehandel ikkje har rettsvern. Når vi ventar på dommen, og i tillegg har søkt om mellombels stans i uttransporteringa, er dette ei totalt uakseptabel framgangsmåte, seier Hånes, som tysdag kveld sende ei hasteoppmoding til styresmaktene for å få stansa iverksettinga.

Politiet vil ikkje kommentere

Utlendingsnemnda (UNE) har slått fast at kvinna er eit offer for menneskehandel, men meiner likevel at det er trygt for henne å reisa heim til Nigeria.

– Kvinna oppheld seg ulovleg i Noreg og har fått endeleg avslag på sin søknad om opphald. Gjer ikkje politiet berre jobben sin?

– Dei kunne ha venta til etter dommen hadde falt, viss utfallet er at vi ikkje vinn fram. Å transportere ut henne på eit tidspunkt kor vi ventar på ein dom og kor det er kravd mellombels forflytting, synest eg er totalt uakseptabelt.

HASTEOPPMODING: Bistandsadvokaten fryktar den nigerianske kvinna vil få represaliar dersom ho blir returnert til Nigeria. Foto: Skjermdump

– Mistenker du at aksjonen mot din klient var planlagd?

– Det er vanskeleg å seie. Men det er påfallande at dette skjer éin time etter at vi er ferdig i Oslo tingrett, i ei sak mot Utlendingsnemnda, seier Hånes.

NRK har vore i kontakt med Politiets utlendingseining, som tysdag kveld ikkje vil kommentere pågripinga.